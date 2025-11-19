Horoskop za četvrtak: Ovnovima se smiješi novi posao, strijelci će se posvetiti sebi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Voljenu osobu povezat ćete sa širim krugom ljudi s kojim i poslovno pregovarate. POSAO: Izgledna je suradnja s mladim osobama koje ćete uvoditi u posao. Ima još nekih sitnica koje trebate dovršiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Krenite na vrijeme na počinak.

Bik

LJUBAV: Partner bi vam danas mogao izluditi jer će imati sasvim kontradiktorne zahtjeve i stavove. Ostanite mirni. POSAO: Poslovi u kojim vi imate utjecaj razvijat će se odlično. Makar oni bili i skromni, budite svjesni svojih zasluga. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostatak energije i živaca.

Blizanci

LJUBAV: Vaša udvaranja danas bi mogla biti na rubu izvještačenosti. Potrudite se biti jednostavniji i iskreniji. POSAO: Između posla i ljubavi birat ćete oboje. Danas je takav dan da ćete uspjeti spojiti jedno i drugo. Moguć je dolazak partnera na vaše radno mjesto. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Rak

LJUBAV: Malo ćete se nadmetati oko toga tko je glavni u vezi. Ne budite tvrdoglavi, jer svi znaju da pametniji popušta. POSAO: Oni koji su lagali, bit će raskrinkani na neočekivan način. Tako će se osramotiti. Nemojte im se rugati. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se popodne.

Lav

LJUBAV: U seksualnim pitanjima imat ćete male dvojbe oko stila. Svatko će željeti uživati na svoj način. POSAO: Novac i komunikacije bit će glavna obilježja radnog dana. Uglavnom ćete se dobro snalaziti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar film.

Djevica

LJUBAV: Otvoreni ste za ljude i nova poznanstva, srećete ih relativno lako, ali emotivno ispunjenje je sve dalje. POSAO: Samo nastavite razvijati ono što je sve jasnije. Danas dobivate potvrdu od novih suradnika koji vas podržavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Kratkotrajni defetizam.

Vaga

LJUBAV: Oni koji su sanjali, morat će se spustiti na zemlju. Voljena osoba će im u tome pomoći, a onda će shvatiti da je to zdravo. POSAO: Poradit ćete na vlastitoj samostalnosti u poslu, a to će vas dovesti do otkrića da možete bolje i više. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni.

Škorpion

LJUBAV: Malu melankoliju ubit ćete vrlo uspješno ako izađete. Tamo vas čekaju lijepa iznenađenja i uživanja. POSAO: U poslovima sa strankama, odnosno s ljudima, bit ćete iznimno uspješni. Mnogi će vas istaknuti kao primjer. ZDRAVLJE&SAVJET: Trenirajte diplomaciju.

Strijelac

LJUBAV: Poradit ćete na učvršćivanju svoje veze i u njoj jednako uživati. Druga strana vam uzvraća ljubavlju i sreća je tu. POSAO: Mlade osobe s kojim surađujete danas će pokazati svoju lijenost ili nesposobnost. Morat ćete ih bolje uputiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se introspekciji.

Jarac

LJUBAV: Vaš pozitivan stav pun humora donijet će vam lijepe bodove u ljubavi. Oni koji su još sami osvajat će s lakoćom. POSAO: Kalkulacije oko mladih ljudi ili kreativnih bavljenja na poslu potrajat će i danas. Gledat ćete da sve bude zanimljivo. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Vodenjak

LJUBAV: Postoji mogućnost bolje suradnje između vas i druge strane, ali trebate biti otvoreniji za to. POSAO: Snagom volje mirit ćete dvije strane koje imaju različit pristup u jednoj ideji. Vi ćete ih uvjeravati da je samo važno da se to napravi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne mora pod svaku cijenu.

Ribe

LJUBAV: Mudrim postupanjem vi ćete održavati status quo u vezi. Dobar provod moguć je s prijateljima ili sa širim društvom. POSAO: Danas će vam se zarađeni novac učiniti skromnim, ali shvatite da on nije svrha sama po sebi. Važnije je raditi ono što volite. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se jer idete na bolje.