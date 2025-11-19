Zavirite s nama na inspirativno, predblagdansko, žensko druženje u režiji dizajnerice Aleksandre Dojčinović

Prefestive Soirée kao novi chic trenutak domaċe modne scene za žene koje pomiču granice

Prvim u nizu Prefestive Soirée by Lei Lou x Mastercard eventom najutjecajnija hrvatska dizajnerica Aleksandra Dojčinović otvorila je predblagdansku sezonu u svom multimedijalnom prostoru Le Concept u zagrebačkoj Ilici 15. Ovom toplom, glamuroznom i nevjerojatno inspirativnom večeri, Aleksandra je, prije svega, željela zahvaliti prijateljicama svog brenda na podršci, no ideja iza projekta bila je puno više od samo predbožićnog druženja. Dojčinović planira ovaj format pretvoriti u godišnju tradiciju posvećenu slavljenju uspjeha, snage i međusobne ženske podrške, a već na prvom izdanju su se okupile gotovo sve njezine bliske suradnice i prijateljice, dugogodišnje ljubiteljice brenda Lei Lou – jednog od najstabilnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih modnih brendova – kao i niz istaknutih žena iz kulturnog, javnog i poslovnog života Hrvatske.

Na jednom mjestu Aleksandra je uspjela okupiti impresivan ženski krug, dokazujući da je Lei Lou puno mnogo više od modne kuće: to je, kako kaže sama dizajnerica, zajednica, prostor koji ima svoj smisao jer ga čine ljudi, odnosno žene. U društvu koje je i dalje snažno muški orijentirano, Dojčinović je ovom inspirativnom večeri poslala jasnu poruku – da ženska priča itekako ima svoju publiku. Kao svojevrsna platforma ženske zajednice, ova Aleksandrina inicijativa otvara prostor brojnim budućim susretima onih koje svojim djelovanjem oblikuju hrvatsku kulturnu i profesionalnu svakodnevicu

U sjajnom ambijentu, popraćenom različitim gourmet kornerima i još boljom glazbom, Aleksandra je diskretno predstavila i novu Lei Lou kolekciju – zapravo niz versatilnih, bezvremenskih i vrlo nosivih komada od cupre, svile i viskoze, krojenih tako da pristaju svakoj ženi i svakom trenutku.

Kolekcija je svojevrsni Aleksandrin povratak korijenima njezine dvadesetogodišnje karijere – odnosno elegantnim, nenametljivim basic komadima koji su je proslavili, ali i koji su oduvijek bili temelj svakog dobrog ormara.

“Ovo je, usudila bih se reći, jedan od najljepših evenata koje smo Gea Kariž i ja zajedno organizirale do sada. Veseli me što smo odmah prepoznati i što smo još jednom potvrdili ono što oduvijek jesmo – Lei Lou kao brand od žene za svaku ženu. Vrijeme je sazrijelo da onima koje su rasle s nama ponudimo stepenicu više, da ih okupimo u prostoru koji nije samo moja modna kuća, nego kuća sviju nas - mjesto susreta i pripadanja,” zaključila je Aleksandra Dojčinović.

