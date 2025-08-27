Horoskop za četvrtak: Ribe će uspješno zavoditi, lavovima treba granica

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Znat ćete se kvalitetno povezati s osobama suprotnog spola. Mnogima ćete djelovati zanimljivo i pametno. POSAO: Glavnina vaših današnjih poslovnih aktivnosti bit će povezana sa strancima ili vrlo stručnim osobama. ZDRAVLJE&SAVJET: Napredujete.

Bik

LJUBAV: Uživat ćete u ugodnom društvu zanimljive osobe. Oni u vezama obogatit će svoj odnos novim temama. POSAO: Mnogi učenici i studenti danas će s užitkom uspjeti u svemu što su planirali. Ispiti će biti položeni, ocjene dobre. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se. Imate čemu.

Blizanci

LJUBAV: Vaš angažman oko pokušaja rješavanja obiteljskih ili kućnih tema potrajat će i danas. Partner je ionako na distanci od vas. POSAO: Radeći jednu inventuru otkrivat ćete niz tema iz poslovne prošlosti i čeprkat ćete po njima s užitkom. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se onog što je bitno.

Rak

LJUBAV: Mnogi će se danas raspričati i povjeriti dragoj osobi neke svoje dvojbe i male tajne. Bit će to dobar potez. POSAO: Ne trpite ljude u maskama pa ćete danas dopustiti sebi da ih raskrinkate. Učinit ćete to s humorom. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživat ćete u sportu na zraku.

Lav

LJUBAV: Bili biste kudikamo sretniji kad biste se riješili svoje taštine. Nije loše ni ovako, ali moglo bi biti i bolje. POSAO: Priznat će vam neke zasluge u poslu zbog čega će još više ojačati vaše samopouzdanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Imajte granice u svemu.

Djevica

LJUBAV: Vaši prijatelji bit će vam jako dragi. Možda i draži od voljene osobe. Nađite zlatnu sredinu u svemu. POSAO: Neki zadaci koji su pred vama traže samački rad, a vi ste trenutačno u fazi kad baš želite raditi u ekipi. ZDRAVLJE&SAVJET: Pametnije se organizirajte.

Vaga

LJUBAV: Vjerojatno ćete danas biti na čistu što se tiče jednog odnosa ili potencijalnog zaljubljivanja. POSAO: Oni koji rade s djecom, mladima ili u zabavljačkoj industriji danas počinju nešto sasvim novo. ZDRAVLJE&SAVJET: Znat ćete se našaliti.

Škorpion

LJUBAV: Ako danas izađete, bit će vam ugodno i lijepo. Nećete biti sami. Sadržaji koje ćete doživjeti mogu biti povezani i s umjetnošću. POSAO: Izgledno je da ćete dobiti priliku pokazati svoje kreativne sposobnosti i talente. To će vas razveseliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa se ne događa slučajno.

Strijelac

LJUBAV: Glumit ćete bezbrižnost, a to će zapravo biti bijeg od suočavanja s praznjikavom ljubavnom stvarnošću. POSAO: Neki će danas donositi važne odluke povezane s karijerom ili s nečim što će utjecati na njihov status. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite realni.

Jarac

LJUBAV: Neki gotovo ništa više ni ne očekuju, nego puštaju neka vrijeme radi svoje. Drugi se trude, ali rezultati su mršavi. POSAO: Ne sumnjajte u svoje sposobnosti. Vrijedni ste i znate kako dalje. Samo treba krenuti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imate snage bez obzira na sve.

Vodenjak

LJUBAV: Obiteljski problemi toliko će vas pritisnuti da se nećete ni moći posvetiti dragoj osobi. Rješavajte stvari. POSAO: Želite završiti započeto, ali treba još raščistiti neke sitnice. To vam nije drago, ali ništa se ne može preskočiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba biti pošten.

Ribe

LJUBAV: Polako otkrivate koji je najbolji način komunikacije s osobama suprotnog spola. To vam donosi uspjehe. POSAO: Na kraćem poslovnom putovanju mogli biste doći do važnih odluka i okrenuti stvari u novom pravcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite s ljudima.