30 najboljih haljina sa špice koje su obilježile ovo ljeto

Nadolazeći rujan kao da nagovještava kraj ljeta, a druga polovica ljeta donijela je puno modne inspiracije na zagrebačkim ulicama. Osim šarmantnih ljetnih kompleta, ove su godine najviše dominirale ljetne haljine.

Na špici se zaista moglo vidjeti sve, od prozračnih lanenih modela, romantičnih cvjetnih uzoraka do jednostavnih ili minimalističkih krojeva u neutralnim tonovima.

U nastavku donosimo 20 najljepših haljina koje su obilježile sezonu — idealne za gradske šetnje ili ljetne zabave.