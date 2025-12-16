403 Forbidden

Astro
KINESKI HOROSKOP

Godina Vatrenog Konja 2026: Intenzivna za sve, sudbonosna za ovih 5 znakova

Ana Ivančić
16. prosinca 2025.
Shutterstock
Prema kineskom horoskopu, 17. veljače 2026. započinje godina Vatrenog Konja, donoseći val silovite energije koju će osjećati svi, ali samo neki će biti 'odabrani za uspjeh'. S druge strane, jednom će znaku ovo biti godina loše sreće

Godina Vatrenog Konja trajat će sve do 5. veljače 2027. To nije obična godina u znaku ove plemenite životinje, riječ je o ciklusu koji se događa tek jednom u 60 godina, kada se Konj spaja s vlastitim elementom Vatre, stvarajući 'dvostruku vatru'. Takva kozmička sila djeluje poput užarene peći, potičući ambiciju, inovacije i osobni preporod. Dok će se njezin intenzitet osjećati globalno, pet znakova zodijaka posebno je usklađeno s ovom energijom i spremno za potpunu životnu transformaciju.

Pet odabranih: Znakovi predodređeni za uspjeh

Zmija, Tigar, Konj, Pas i Zmaj doživjet će neviđeni rast jer njihova priroda savršeno rezonira s vatrenom energijom godine, otvarajući im put prema probojima u karijeri i financijama.

Vatreno trojstvo: Tigar, Konj i Pas

Ova tri znaka čine 'Trojstvo Vatre', što znači da je energija Konja za njih iznimno podržavajuća.

Tigar: Za Tigra, ovo je godina nezaustavljive dominacije. Njegova prirodna snaga bit će udvostručena, što donosi eksplozivan uspjeh u poduzetništvu i vodećim ulogama. Element Vatre stvara Zemlju, koja Tigru donosi stabilnost i izvanredno bogatstvo.

Konj: Iako ulazi u svoju godinu ("Ben Ming Nian"), koja je tradicionalno nestabilna, Konj će 2026. doživjeti spektakularan proboj. Dvostruka vatra sagorjet će sve prepreke, omogućujući mu da odbaci stare obrasce te ostvari kreativni i financijski procvat.

Pas: Odanost i osjećaj za pravdu Psa bit će nagrađeni. Uspjeh će pronaći kroz suradnju, stječući podršku utjecajnih ljudi. Financijska sigurnost raste, posebno kroz dugoročna ulaganja.

Stratezi na vrhuncu: Zmija i Zmaj

Zmija: Nakon razdoblja introspekcije, unutarnja vatra Zmije konačno će biti rasplamsana. Godinama brižljivo kovane planove pretvorit će u odlučnu akciju, što će rezultirati velikim napretkom u karijeri i značajnim financijskim priljevom.

Zmaj: Vatreni Konj Zmaju daje brzinu potrebnu za ostvarenje njegovih grandioznih planova. Njegova karizma i utjecaj bit će na vrhuncu, idealno za pokretanje novih projekata i osiguravanje unosnih partnerstava.

Unsplash

Izazov godine: Štakor u srazu s Konjem

Dok će neki cvjetati, Štakor se suočava s godinom izazova. U kineskoj astrologiji, Štakor i Konj su u izravnoj opoziciji, što se naziva 'Tai Sui sraz'. To ne znači lošu sreću, već razdoblje nestabilnosti i prisilnih promjena. Štakorova oprezna priroda bit će pod pritiskom brze energije Konja. Ključ uspjeha nije u otporu, već u fleksibilnosti i prilagodbi. Očekuju se pritisak na poslu, neočekivani troškovi i emocionalna iskušenja u vezama.

Kako ukrotiti vatru: Savjeti za sve znakove

Intenzivna energija Vatrenog Konja dvosjekli je mač – stvara, ali može i sagorjeti. Čak i najsretniji znakovi trebaju biti oprezni.

Prihvatite proračunati rizik: Djelujte odlučno, ali strateški. Oklijevanje se ne isplati, no impulzivnost može biti opasna.

Pronađite ravnotežu: Kako biste izbjegli izgaranje, integrirajte element Vode. Dajte prednost odmoru, hidrataciji i tehnikama opuštanja.

Uzemljite se: Feng Shui preporučuje nošenje zemljanih tonova (smeđa, bež) za stabilizaciju vatrene energije, dok crvena boja donosi sreću i zaštitu.

Godina Vatrenog Konja 2026. rijetka je prilika za redefiniranje života. Za Zmiju, Tigra, Konja, Psa i Zmaja, pozornica je spremna za potpuni preporod. Poštivanjem snage vatre te djelovanjem s hrabrošću i strategijom, svi znakovi mogu iskoristiti ovaj dinamični period za postizanje izvanrednih uspjeha. 

