Vatra, zemlja, zrak i voda: Što horoskopski element otkriva o tvom ljubavnom životu?

Možda si već jako upoznata s karakteristikama svog horoskopskog znaka i znaš kako bi se mogla ponašati u određenim situacijama i što očekivati u određenim životnim fazama. No jesi li znala da je element vrlo važan za tvoj astrološki opis? Zapravo utječe na tvoj ljubavni odnos i način na koji konkretno pristupaš ljubavi.

Postoji četiri elementa - zemlja, zrak, vatra i voda, a oni djeluju tako da donose određeni smisao, ali i da se lakše shvate problemi u ljubavi.

Svaki znak povezan je s jednim od ovih elemenata, a to donosi nedostatke i prednosti u romantičnoj vezi. Zato je za početak dobro vidjeti što je negativno i pozitivno, a zatim uživati u onom dobrom i popraviti ono loše.

Vatra - Ovan, Lav, Strijelac

Vatrom vladaju želja, strast i vitalnost, a povezna je s Ovnom, Lavom i Strijelcem. Ljudi rođeni u vatrenim znakovima snažno su usmjereni na akciju, pokazivanje ljubavi i privrženosti te vole raditi stvari za druge. Također su uvijek jako strastveni i vrlo izravno će tražiti ono što žele , a njihov samopouzdanost snažno privlači ljude. Iako su vrlo jasni i iskreni ipak takva vrsta komunikacije nije svima uvijek privlačna. Partnerstvo s vatrenim znakom je znak da će biti jako puno avanture, ljubavi i požude.

Zemlja - Bik, Djevica, Jarac

Ovi horoskopski znakovi su poznati kao vrlo uzemljeni. Vole se osjećati sigurno i stabilno, iste takve vibracije će donijeti i u ljubavnu vezu. Bik, Jarac i Djevica spadaju pod ovoj element i zbog toga će partner s njima osjećati sjajno tijekom tih prvih faza veze. Vrlo sporo se kreću kroz odnos i vole se polako upoznavati. No još će im dulje trebati da se otvore. Radi se o vrlo pouzdanim ljudima koje vole dosljednost i udobnost. No kakvi su kada nisu u ravnoteži? Tada su vrlo kritični i kruti, a to nikako nije dobro za njihov ljubavni život. Međutim, vrlo su strpljivi sa svojim ljubavnicima, vrlo predani i uvijek će željeti ostati na dulje staze. Ponekad čak i dulje nego bi trebali. U ljubavnom odnosu s njima vrlo je važno da oba partnera izraze očekivanja kako ne bi bili povrijeđeni.

Zrak - Blizanci, Vaga, Vodenjak

Vaga, Blizanac i Vodenjak Vaga imaju naglašen element zraka i zbog toga znaju kako komunicirati u ljubavnim odnosima. Vole razgovarati i jasno izraziti što sve trebaju, a zatim će otkrivati kako se ljubavni odnos razvija. Intelektualna povezanost im je važnija od fizičke te žele da ih partner vidi. No često će se odlučiti na vezu bez obveza. Zračni horoskopski znakovi se zaljubljuju jako brzo, ali i vrlo brzo mijenjaju mišljenje. Ljudi s njima mogu iskusiti početak, sredinu i kraj ljubavne veze tijekom jednog spoja. Zato je s njima uvijek najbolja zabava te ih partneri jako teško otpuštaju.

Voda - Rak, Škorpion, Ribe

Vodeni horoskopski znakovi sve oko sebe osjećaju vrlo duboko. Kod njih je naglašena empatija i snažna intuicija, ali upravo zbog toga mogu biti u nevolji kada nisu u ravnoteži. Postaju ljubomorni i emotivno nestabilni; Ribe, Rakove i Škorpione emocije mogu preplaviti. Također su vrlo privrženi, ali i snažno odani. Mogu potpuno voljeti i biti prepušteni, ali će i zamrziti ako ih netko jako povrijedi. U ljubavnom odnosu jako dobro znaju procijeniti što partneru treba i kako biti usklađen s partnerovim emocionalnim stanjem. No treba imati važnu stvar na umu - kako bi bili sretni važno je znati da s vremena na vrijeme trebaju prostor za sebe i onda će moći biti najbolja verzija sebe u odnosu.