Strastven, strpljiv ili vatra? Otkrij kakav je svaki horoskopski znak u ljubavi

Ne znamo koliko je pametno nekoga na prvom spoju upitati što je po horoskopu. No znamo da to mnoge zanima. Poznato je da su ljubav i horoskop itekako povezani pa tako znamo da su Rak i Bik dva znaka koji zajedno uravnoteženo funkcioniraju. Dobar su par i Blizanci i Vaga jer imaju istančane komunikacijske vještine, ljubazni su i srdačni. Djevica i Jarac u vezi ili braku usmjereni su na (zajedničke) ciljeve, staloženi su i analitički nastrojeni. Jarac sve drži pod kontrolom, a Djevica razmišlja unaprijed.

Nabrajati bismo mogli do sutra. Jasno nam je zašto bi te moglo zanimati što je po horoskopu tvoj (potencijalni) frajer pa ovaj put otkrivamo kakav je svaki horoskopski znak u ljubavi. Neki su brzopleti, drugi strastveni, a treći promišljeni pa čekaju nekog 'posebnog'. Krećemo malo drugačijih redom – trebat ćeš čitati do kraja da bi otkrila tko je 'dejt' za poželjeti.

Vodenjak

Samo zato što je na zadnjem mjestu, ne znači da je Vodenjak 'najgori' ljubavnik. Svatko ima svoj način iskazivanja i primanja ljubavi pa je tako Vodenjaku 'u startu' teško priznati što osjeća. Naoko je hladan i distanciran, ali zapravo mu samo treba vremena da 'raščisti' sam sa sobom što zapravo želi i misli. Ne želi brzati. Kad shvati da ti dejtovi imaju potencijala, neće se libiti pokazati ti nježnu stranu.

Foto: Unsplash

Bik

Bik je izvana tvrdoglav, a vjerojatno ne voli iskazivati simpatije u javnosti. Iza 'tvrde' vanjštine, krije se romantičar. Ovim znakom vlada Venera – planet ljubavi i ljepote. Bik i inače voli finije i luksuzne stvari, a romantiku smatra predivnom komponentom veze. Kad je u vezi, senzualan je, najčešće i predan te će učiniti sve da se uz njega osjećaš sigurno.

Foto: Unsplash

Vaga

Predanost se gradi s vremenom. Tvrdi tako Vaga koja ne voli žuriti s 'uskakanjem' u veze. Kad shvati da se isplati uložiti u odnos, maksimalno će se potruditi. Važno joj je i emocionalna i tjelesna komponentna odnosa. Tragaju za partnerom koji će im pružiti mir i stabilnost, a inače, Vage zrače šarmom. Pronađu li ga, ovaj je znak izrazito pažljiv, pun razumijevanja i tema za razgovor.

Foto: Profimedia.hr

Rak

Rak je emotivni ljubavnik. On je emocionalno osjetljiv, no cijeni strast i za ljubav bi dao sve. Romantičar je pa traga za dugotrajnim odnosima te želi s partnerom graditi jednu predivnu vezu u kojoj ničega neće nedostajati. Svojom intuicijom i empatijom, Rak nastoji razumjeti partnera, a uz to su predani i odani.

Foto: Unsplash

Djevica

Djevice paze na detalje i sklone su analizirati svaki aspekt spoja. Tek kad su sto posto sigurne da je to, iskazat će osjećaje. Djevica pamti svaki detalj pa će te iznenaditi sitnicom koju najviše voliš ili će se sjetiti onoga što si rekla prije nekoliko tjedana. S druge strane, usmjerena je ciljevima pa će i kod partnera najviše cijeniti angažiranost.

Foto: Unsplash

Jarac

Jarac uvijek sve drži pod kontrolom, kao rođeni je vođa. Zbog tvrde vanjštine, nije sklon romantici i iskazivanju osjećaja. To ne znači da mu nije stalo, već će ljubav pokazati na druge načine. Slatke riječi i komplimenti nisu njegov đir. Sjajno će ti biti 'u krevetu' s njim jer je Jarac jedan od najstrastvenijih znakova. Prepustiš li se, mogla bi uživati u svakoj sekundi.

Foto: Profimedia.hr

Škorpion

Tik uz Jarca stoji Škorpion, još jedan senzualan lik. Škorpion te spreman odvesti u strastven vrtlog romantike. Čim shvati da ima nekog na vidiku, ovaj znak kreće u 'osvajanje'. Škorpion, koji se često povezuje s intenzitetom i tajanstvenošću, znak je koji utjelovljuje strast i želju. S druge strane, kad se zaljubi odan je i zaštitnički nastrojen. Zaljubljuje se cijelim svojim bićem. S njima je seks nezaboravno putovanje tijekom kojega žele isprobati različite poze i podražaje, a predigru obožavaju. Ukratko: sa Škorpionom u vezi imat ćeš sve!

Foto: Unsplash

Strijelac

Strijelci i u ljubavi vole spontano. Ne vole rutinu pa će uvijek smišljati načine kako da te iznova 'osvoje'. S njima veza nikad nije dosadna, a posebno ćeš uživati voliš li adrenalinske sportove i aktivnosti na otvorenom.

Foto: Unsplash

Blizanci

Blizanci se sjajno snalaze na dejtovima. Nikad im ne ponestaje tema za razgovor, a svojom srdačnosti i optimizmom ostavljaju dobar dojam. U partneru prvenstveno traže prijatelja s kojim će moći razgovarati o širokom rasponu tema i koji će cijeniti mirne večeri uz dobru 'spiku'. Da, to je Blizančev đir.

Foto: Unsplash

Riba

Riba je veliki romantičar i lako se zanese novom ljubavi. Tad joj je sve divno i stopostotno se trudi oko novog partnera. Ljubav će ti iskazivati poklonima, lijepim riječima, ali i nježnim dodirima. Ribe nisu za prolazne veze nego nešto dugotrajnije.

Foto: Profimedia.hr

Ovan

Ovan ne odustaje lako od izazova. Dat će sve od sebe da dobije simpatije. Zna da to često nije lagan zadatak. Baš zato, naklonost će pokazivati gestama i lijepim riječima pa se nemoj čuditi pojavi li ti se Ovan s kartama za kino ili pak osmisli romantičan vikend. Voli sve imati pod kontrolom i zna da ljubav ne ide bez truda.

Foto: Profimedia.hr

Lav

Eh, taj strastveni i druželjubiv lav! Osvanuo je na prvom mjestu naše liste iz više razloga. Prvo, Lav je ustrajan u potrazi za ljubavlju, ne odustaje lako i spreman je uložiti trud da bi 'pokupio' simpatije. Samouvjeren je i karizmatičan te je 'vatrene' prirode što unosi uzbuđenje u vezu. Kuže se u romantiku i žele da se ona koju vole osjeća voljeno i poželjno u svakom trenutku. Što se 'kreveta' tiče, Lav će te lako dovesti do stadija u kojemu nećeš moći izdržati i u kojem ćeš ga htjeti sad i odmah. Ovaj će znak 'zapaliti' iskru i ispuniti ti sve fantazije. Dakle, nemaš brige!