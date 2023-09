Ljeto je na izmaku gotovo, škola je počela, a i svi se više manje vraćaju u rutinu prije godišnjih odmora. I dok će neki reći kako je ljeto idealno za počinjanje romansi, rujan itekako svojih čari ima, barem ako je vjerovati zvijezdama. Rujan je kao ona ekipa na početku večeri koja kaže: "Idemo lagano večeras!" a onda završi u nevjerojatnim zgodbama. Tako je i s ljubavlju ovaj mjesec. Možeš misliti da će biti mirno, ali zvijezde predviđaju iznenađenja. Hoćeš li završiti u nečem novom ili ćeš obnoviti nešto staro? Pa zavisi naravno o nizu faktora, no zvijezde kažu da kako rujan sigurno neće biti dosadan što se ljubavnog života tiče.

Ovan

Ovaj mjesec je kao stvoren za ljubav! Mars ti daje snagu da budeš prava vatra u ljubavi. Ako si slobodna, nema čekanja –pokaži što osjećaš ako ti se netko svidi! Ako si već zauzeta, vrijeme je da malo zapališ strasti kod kuće. Vikendi su super za neke spontane izlete, pa povedi dragog negdje. Samo naprijed, budi iskrena i otvorena.

POGLEDAJ VIDEO: Bušimo mitove o ženama šeficama

Bik

Draga Bikice, ti si prava bomba ovog mjeseca. Venera te čini neodoljivom, i to ćete osjetiti i ti i tvoj partner. Ako si slobodna, nova ljubav mogla bi se uplesti i to s nekim koga si upoznala na poslu, odnosno u poslovnom okruženju. Vrijeme je da se zaigraš i pokažeš svoje adute. Ako si već sretno zauzeta, rujan ti donosi dodatnu bliskost s partnerom. Nekoliko dana samo za vas dvoje ne bi škodilo, zar ne? Samo pazi, obitelj ti može malo pomrsiti planove. Mogla bi im zatrebati tvoja pomoć ili savjet.

Blizanci

Pričanje i zabavljanje drugih je uvijek bila tvoja stvar, zar ne? Ovaj mjesec donosi pravu eksploziju komunikacije. Ako si slobodna, definitivno je vrijeme da se možda okusiš u svijetu upustiš u online dating, ali i da više izlaziš. Možda te tamo čeka netko tko će te napokon razumjeti i pratiti u tvojim brzim promjenama raspoloženja. Ako si već u vezi, sad je savršeno vrijeme da s partnerom porazgovaraš o svemu što ti je na umu, ali i da saslušaš njegove želje i potrebe. Dakle, puno priče, puno razmjene i puno razumijevanja.

Rak

Koliko puta si čula da u životu da su Rakovi i emocije poput prsta i nokta, uvijek zajedno. Ovaj mjesec bi mogao biti posebno emotivan za tebe. Ako si slobodna, ovo je pravi trenutak da pokažeš svoju osjetljivu stranu i otvoriš se za nešto ozbiljnije. Možda se vodiš srcem, ali ne zaboravi poslušati i svoj razum. Ako si već u vezi, iskoristi ovu emocionalnu energiju da produbiš svoju povezanost s partnerom. Više vremena provodite zajedno, razgovarajte o osjećajima, ali i planovima.

Lav

Ti si uvijek centar pažnje, ali ovaj mjesec to će posebno doći do izražaja. Ako si slobodna, tvoja karizma i samopouzdanje privući će mnoge. No, daj šansu i onima koji nisu toliko glasni ili upadljivi; možda upravo među njima pronađeš onog pravog. Ako si već u vezi, tvoja strast i energija će biti zarazna. Isplaniraj neke zanimljive aktivnosti, nešto što će vas oboje izvući iz rutine i dodati 'malo začina' u vašu svakodnevicu.

Djevica

Ovo je mjesec za dubinsko analiziranje odnosa i emocija. Ako si u vezi, pripremi se za dublje razgovore koji će ići mnogo dalje od toga tko će baciti smeće ili oprati suđe. Razgovarat ćete o planovima, o snovima, čak i o stvarima koje vas možda na neki način i straše. Ipak, imaj na umu da vas iskrenost može vas još više povezati. Ako si slobodna, ovo je mjesec za preispitivanje što stvarno želiš u ljubavi. Umorna si od površnih veza i sada tražiš nešto što ima potencijal trajati. Poslušaj svoju intuiciju, ona ti neće iznevjeriti!

Vaga

Spremi se za pravi vatromet emocija i događanja ovoga rujna! Ako si slobodna, očekuj nevjerojatne izlaske i zanimljive ljude koji ti mogu donijeti radikalne promjene u životu. Ako si u vezi, s partnerom ćeš osjetiti novi val energije i možda rasplamsati već pomalo ugaslu emociju. Od romantičnih večera, iznenadnih putovanja ili jednostavno više kvalitetnog vremena provedenog zajedno. Međutim, nemoj zaboraviti postaviti svoje granice. Nije sve što sja zlato.

Škorpion

Ovaj rujan donosi ti vatrenu energiju koja će te činiti još neodoljivijom, ali i složenijom. Ako si u vezi, očekuj valove strasti koji dolaze s dubokim emocijama. To je pravo vrijeme da se otvoriš i pokažeš svoju ranjivu stranu. Svojim ćeš iskrenim trenucima pomoći partneru da te bolje razumije. Ako si slobodna, pripremi se kako ćeš biti poput magneta. Ali pazi, jer privući ćeš i one koji nisu najbolji za tebe. Zato, budi selektivna i nemoj se bojati postaviti visoke standarde. Tvoja intuicija će te voditi pravim putem.

Strijelac

Zvijzde predviđaju kako je ovaj mjesec sreća na tvojoj strani. Ako si slobodna, iskoristi ovu pozitivnu energiju i pokreni se. Putovanje ili neki izlet u prirodu mogu te odvesti baš u naručje nove ljubavi. Ako si već u vezi, ovo je mjesec da malo eksperimentiraš i uneseš neke nove, uzbudljive stvari u vašu dinamiku. Sjećaš se onih stvari o kojima ste samo pričali? Sad je vrijeme da ih i ostvarite. Samo pazi, tvoja impulzivnost može stvarati neplanirane situacije, pa se vodi onom 'prvo ispeci pa reci.'

Jarac

Ovaj mjesec prije svega,mogla bi biti spremna za ozbiljan razgovor o ljubavi. Ako si slobodna, mogla bi privući nekog ko je stariji ili ozbiljniji od tebe. Nemoj da te to obeshrabri, upravo to ti može donijeti stabilnost koju tražiš. Ako si već u vezi, vrijeme je za neke ozbiljne razgovore. O budućnosti, o željama, o svemu. Možda čak i o zajedničkom tekućem računu ili preseljenju. Budi iskrena prema sebi i partneru, ovaj je mjesec odličan za stvaranje dugoročnih planova.

Vodenjak

Ovoga rujna Uran ima neke neočekivane planove za tebe! Ako si slobodna, mogla bi sresti svoju srodnu dušu tamo gdje se najmanje nadaš. Možda u knjižari, ili na nekom online webinaru? Budi otvorena za nove mogućnosti. Ako si već u vezi, očekuj neka zanimljiva iznenađenja. Možda odlučite zajedno započeti neki novi hobi ili se priključiti nekoj grupi koja vas oboje zanima. Važno je ostati otvoren i fleksibilan, jer ovaj mjesec donosi puno novih prilika za rast i dublje povezivanje.

Ribe

Ako si slobodna, pripremi se za pravu emocionalnu avanturu. Nije riječ o običnom flertu, već o mogućoj srodnoj duši koja će ti pružiti emocionalnu povezanost za kojom možda žudiš. Možda ćete se naći na nekom neobičnom mjestu ili u neočekivanim okolnostima. Tko zna, možda ta osoba bude netko tko dijeli tvoje interese za duhovnost ili umjetnost. Ako si u vezi, očekuj dublje razgovore o životu, snovima i zajedničkoj budućnosti. Međutim, nemoj zaboraviti da ljubav nije samo o osjećajima, već i o svakodnevnim postupcima koji grade i održavaju vezu.Ovo je mjesec kao stvoren za male geste koje će napraviti veliku razliku, bilo da je to izrađivanje zajedničkog foto albuma, planiranje iznenađenja ili jednostavno više zagrljaja i poljubaca.