Kineski horoskop: 2024. je godina Zmaja - simbola snage, uspjeha i strasti

Za razliku od zapadnjačkog horoskopa, kineski se temelji na ciklusu od 12 godina, u kojem je svakoj godini pridružena jedna životinja i element. Godina Zmaja nije počela 1. siječnja, već će početi 4. veljače i trajat će do 28. siječnja naredne godine. 2024. bit će u znaku Zmaja i to drvenog, što znači da će biti zelene boje. Zeleni drveni Zmaj ujedinjuje osobine kao što su snaga, samopouzdanje, energičnost, karizmatičnost te iskrenost, pouzdanost, smirenost i stabilnost.

Dakle, kineski horoskop kao i zapadnjački ima 12 simbola, ali njihova se vladavina ne izmjenjuje na mjesečnoj bazi, već godišnjoj. Evo kako izgledaju ovi ciklusi:

• Štakor - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

• Bivol - 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

• Tigar - 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

• Zec - 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

• Zmaj - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

• Zmija - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

• Konj - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

• Koza - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

• Majmun - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

• Pijetao - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

• Pas - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

• Svinja - 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Što u kineskom horoskopu simbolizira Zmaj?

Zmaj označava ogromnu snagu, energiju, entuzijazam i visoko samopouzdanje. Osobe rođene u godini Zmaja uporne au, vrijedne, smione i pametne. Imaju jasno zacrtane ciljeve u životu i ostvaraju ih zahvaljujući svojoj karizmatičnosti i neodoljivom šarmu. Sve ove karakteristike omogućavaju im da preuzmu ulogu vođe, ljudi im vjeruju i drugima služe kao inspiracija. Zmajeve ne samo da krasi iznadprosječna inteligencija, nego su i inovativni te s lakoćom rješavaju probleme. U osobnim su odnosima vjerni i odani, kako prijateljima, tako i unutar obitelji. Zmajevi ipak imaju i nekoliko negativnih osobina - prije svega, znaju biti nepopustljivi i vrlo tvrdoglavi, teško se postavljaju 'u tuđe cipele', a drugima ponekad mogu djelovati arogantno.

Foto: Pexels

Što simbolizira element Drva u kineskom horoskopu

Vrlo važnu ulogu u kineskom horoskopu ima i 5 elemenata, a to su: Voda, Drvo, Vatra, Zemlja i Metal. U godini koja je tek započela ispreplitat će se karakteristike Zmaja i Drva. To, između ostalog, znači da će upravo u ovom vremenu biti lakše postići uspjeh. Možemo prigrliti promjene i usuditi se na nove stvari te iskušati nove puteve kojima još nismo kročili - i to na svim životnim područjima. Važno je samo ne izgubiti cilj pred očima – odlučan i otporan Zmaj pružit će podršku svima onima koji su si ove godine nešto zacrtali. To znači da bi se mnogima napokon mogla nasmiješiti sreća i na financijskom planu.

I u ljubavi će godina Zmaja većini donijeti velike promjene – za razliku od 2023. godine senzibilnog Zeca, Zmaj označava strast i vruće flertove kojima će obilovati 2024. godina. S druge strane, element Drveta osigurat će ravnotežu, stabilnost i harmoniju u ljubavnim vezama.

Ipak, treba biti i na oprezu jer negativne karakteristike Zmaja mogu ti pomutiti planove. Emocionalni ispadi bit će kontraproduktivni, a također i tvrdoglavo i nepopustljivo inzistiranje na vlastitoj perspektivi neće uroditi plodom. Savjetuje se da u ovoj godini probamo ostati strpljivi i vježbamo najprije duboko udahnuti, prije no što reagiramo. Ako stvari ne idu po planu, ključno je zadržati hladnu glavu i ostati fokusiran na cilj. Takav stav, uz fleksibilnost i otvorenost za promjene, u 2024. rezultirat će uspjesima na svim životnim poljima.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO PRAVILNO IZVESTI PLANK?