Vladavina Vage donosi promjene u odnosima: Evo na što svaki znak treba pripaziti

Početak vladavine Vage u astrologiji uvijek se poklapa s početkom jeseni, a ove godine se radi o 23. rujnu. Radi se o promjeni godišnjeg doba, a time se mijenja i vibracija, opraštamo se od ljeta i ulazimo u mirniju fazu više okrenuti prema domu i sebi. Kako sezona Vaga napreduje, Sunce zalazi ranije što rezultira tanjim velom između fizičkog i duhovnog svijeta.

Vaga je znak zračnog elementa i kardinalne kvalitete kojim vlada Venera, a predstavlja je vaga. Sada počinje slavlje ravnoteže i poštovanje mira i partnerstva. Bez obzira na tvoj horoskopski znak važno je da pokušaš ostati smirena tijekom vladavine Vage. Kad god je potrebno, odmakni se od drame i opusti se. Sunčevo poravnanje s Južnim čvorom sudbine koje se događa u ovoj fazi moglo bi potaknuti osjećaje nesigurnost i tjeskobe. Zato ne zaboravi biti nježna i ljubazna prema sebi!

Također ove godine za vrijeme vladavine Vage će se dogoditi pun Mjesec u Ovnu 29. rujna, a pomrčina Sunca u Vagi 14. listopada. Ovo su ključni kozmički trenutci u kojima će svi donositi važne odluke o svojim vezama. Venera, vladajući planet Vage, ulazi u Djevicu 8. listopada pa je važno biti precizan kada se radi o ljubavnoj vezi i željama jer ljubavni odnosi bi se mogli mijenjati - na bolje ili na gore. Na što se treba fokusirati svaki horoskopski znak za vrijeme vladavine Vage?

POGLEDAJ VIDEO: Jana je vulkanizerka i svoj posao ne bi mijenjala ni za jedan drugi

Ovan

Kako bi odnosi bili kvalitetniji zahtijevaju trud ili bolju dinamiku. Da bi ljudi rođeni u ovom znaku to uspjeli otvarati trebaju otvoreno razgovarati o onome što im je na srcu i umu. Stoga je važno je da pokažeš svoje osjećaje i dopustiš partneru da podijeli svoje misli. Važno je da se slušate međusobno i pronađete kompromis.

Bik

Ovaj zemljani znak trenutno je u raspoloženju kako napraviti više i stoga nije neobično ako samo razmišaljš kako dan nema dovoljno sati za ono što želiš i trebaš. No ipak trebaš paziti da se ne iscrpiš. Umjesto previše posla u isto vrijeme, bolje je odrađivati jedno po jedno. Malim koracima trebaš popunjavati svoj kalendar i ostaviti vrijeme za odmor.

Blizanci

Uvijek se vrati ono što čovjek da od sebe, a to je jedan od razloga zašto bi se svi trebali ponašati kao što žele da se drugi ponašaju prema njima. Kako sezona Vage bude odmicala, pripadnici ovog zračnog znaka shvatit će da moraju uložiti vrijeme kako bi se povezali s drugim ljudima i imali krug najbližih prijatelja. Također ćeš shvatiti da nemaš vremena za lažna prijateljstva i ljude, a to je itekako važna istina.

Rak

Pripadnici ovog emotivnog i vodenog znaka bit će u narednom mjesecu fokusirani na osobni rast i neće htjeti razgovoriti ni sa kim osim s najbližim prijateljima. Vrijeme je za unutarnje putovanja i transformaciju i nikome nemoj dati da ti stane na put, vrijeme je za osobnu evoluciju.

Lav

Svatko ima neke situacije iz prošlosti na koje nije ponosan. Međutim, važno je dok ideš prema naprijed ipak ponekad zastati i pogledati unatrag. Pokušaj u ovom periodu shvatiti kako možeš poboljšati svoj život i riješiti probleme iz prošlosti. Tako se više nećeš morati s njima nositi i stvarno će ostati zauvijek u prošlosti. Nemoj zaboraviti da je važno učiti iz vlastitoga iskustva.

Djevica

Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je velikih promjena na području financija. U ovom periodu će se pojaviti neke prilike koje će ti pomoći da lakše financijski prođeš kroz ovaj period. Osim toga bilo bi dobro da spremiš nešto novca i na štednju, ovo je odličan način da imaš sigurniju budućnost.

Vaga

Da, sada je vrijeme za slavlje, ipak stiže tvoj rođendan. Međutim, možda ćeš se teško usredotočiti na sebe u tjednima koji dolaze, osjećat ćeš kako te preuzima nesigurnost. Zato je izuzetno važno unijeti pozitivnost u vlastiti život. Pokušaj se svakodnevno fokusirati na pozitivne afirmacije kako bi lakše prošla kroz ovu energiju. Važno je da osjetiš ljubav u svom srcu.

Škorpion

Vrlo je važno da se ne skrivaš, ljudi će te obožavati i kada otkriju tvoju osobnost. Istina je jedna, fantastična si takva kakva jesi i ne bi trebala bježati od sebe. Ti si rock zvijezda i zbog nikoga se ne bi trebala osjećati drugačije. Ignoriraj hejtere!

Strijelac

Prijatelji će ti u ovom periodu biti najvažniji i poželjet ćeš se s njima povezati na pravi način. Nećeš imati strpljenja za površne razgovore; umjesto toga željet ćeš duboko proniknuti u sve teme i približi se srži. No to znači da moraš srušiti sve zidove oko sebe i biti otvorena s ljudima do kojih ti je stalo.

Jarac

Tvoja karijera je sada vrlo važna i mnoge prilike će se otvoriti u ovom periodu. Ne moraš biti diplomata u nekim situacijama, možeš jednostavno odbiti projekte koji ti se ne sviđaju ili nemaš interesa. Vrlo je važno da budeš odlučna i postaviš granice s ljudima koji te ne zanimaju.

Vodenjak

Važno je da uvijek širiš svoja znanja, ali i razumiješ stvari iz različitih kuteva. Otkrit ćeš da nov način razmišljanja donosi mudrost, a onda ćeš moći situacije shvatiti na dubljoj razini. Lakše je shvatiti što se nalazi u dubinama, ako bolje promotriš površinu.

Ribe

Zašto ne bi sama otkrila i zapalila svoju moć? Vjeruj svojoj intuiciji jer si sada jača nego ikad ranije. Imaš sposobnost vidjeti jasno situaciju i na svjetlu i u tami. Vjeruj u sebe i sve što radiš, ipak je najvažniji odnos sa sobom, zar ne?