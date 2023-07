Počela je sezona vatrenog Lava, a evo što donosi svakom horoskopskom znaku

Sezona Lava vrijeme je strasti, romantike, kreativnosti i samoizražavanja. Događa se usred ljeta, a ovogodišnja vladavina ovog vatrenog znaka za mnoge bi horoskopske znakove mogla biti itekako dramtična. No to je samo vrh ledenog brijega...

Počevši 23. srpnja, vladavina Lava donosi nam priliku da iscijelimo svoje odnose i redefiniramo pojam samopoštovanja. Moglo bi doći do prekida i okupljanja, a dok će neki ulaziti u nove veze, drugi će shvatiti da im je potreban prostor. Sredinom kolovoza stižu neočekivane lekcije, no važno je imati vjere da nas sezona Lava vodi točno tamo gdje nam je suđeno biti, usmjeravajući nas prema oslobođenju i samoaktualizaciji.

Prema svemu sudeći, pred nama je jedan uzbudljiv period koji će trajati sve do 22. kolovoza, a evo kako će vladavina Lava utjecati na horoskopske znakove.

Ovan

Pripremi se da izliječiš svoje unutarnje dijete na najdubljoj razini. Sunce je u znaku Lava i tvojoj petoj kući zabave, užitka i samoizražavanja, a to ti donosi sezonu intenzivnog rasta i unutarnjeg razmišljanja. Srećom, ova introspekcija iznjedrit će kreativni preporod kao nijedna druga. Izražavanje i umjetničko eksperimentiranje omogućit će ti da se osjećaš življe. Retrogradno djelovanja Venere natjerat će te da ponovno razmisliš o svojoj perspektivi jedne romantične veze. Stari plamenovi mogli bi se rasplamsati bez prethodnog upozorenja.

Bik

Sezona Lava vratit će te tvojim emocionalnim korijenima. Sunce djeluje u tvojoj četvrtoj kući doma i obitelji pa ćeš više biti fokusirana na svoj privatni život i bliske odnose. S obzirom na to da Venera djeluje retrogradno, možda ćeš se morati vratiti problemima koji su ostali neriješeni. Kakva su tvoja sjećanja iz djetinjstva? Razmisli o lekcijama koje si naučila rano u životu. Koje vještine možeš ponijeti sa sobom u budućnost, a koja si uvjerenja spremna ostaviti iza sebe?

Blizanci

Sezona Lava je u tijeku, a Sunce unosi energiju u tvoju treću kuću bliskih prijatelja i komunikacije. Tvoj svakodnevni život mogao bi poprimiti novu dinamiku i malo se ubrzati. Zbog retrogradnog djelovanja Venere, u tvom bi se životu mogli pojaviti neki stari prijatelji. Možda ćeš sada napokon biti spremna izraziti se na načine koji su ti prije bili neugodni. Iskoristi ovaj period da razmisliš o tome zašto neka prijateljstva nisu uspjela, utirući na taj način put društvenom životu koji će biti prikladniji za osobu koja postaješ.

Rak

Tvoje samopouzdanje prima nalet iscjeljujuće energije tijekom vladavine Lava, a Sunce osvjetljava tvoju drugu kuću novca, imovine i vlastite vrijednosti. Bit ćeš primorana ispuniti svoj život stabilnošću, obiljem i samodostatnošću za kojima žudiš već neko vrijeme. Vrijeme je da se ponovno povežeš s onim što hrani tvoju dušu i donosi ti ispunjenje. Razdoblje je povoljno i za razvoj karijere i stvaranje pozitivne reputacije.

Lav

Napokon dolazi tvoje vrijeme, ali ove godine u malo drugačijem stilu. Venera djeluje retrogradno u tvojoj prvoj kući samoizražavanja pa je vrijeme da se malo vratiš unatrag i pogledaš gdje si bila. Što te je natjeralo da postaneš nešto što nisi? Razmisli o tome tko želiš biti i nemoj se pretjerano zamarati tuđim mišljenjima. Burne promjene mogle bi ti se dogoditi i kad je u pitanju karijera. Mijenjaš se, a u tom se procesu neizbježno mijenjaju i tvoji profesionalni ciljevi. Nova iskustva učinit će te mudrijom i otvoriti ti jednu posve novu perspektivu.

Djevica

Sunce u znaku Lava i tvojoj dvanaestoj kući duhovnosti i podsvjesnih energija natjerat će te da se malo više fokusiraš na sebe, a manje na vanjski svijet. Period je idealan za samorefleksiju i terapiju. Mogla bi ti se dogoditi neka neočekivana otkrića, no možda ćeš morati riskirati i upustiti se u avanture koje će te natjerati da izađeš iz svoje zone udobnosti.

Vaga

Sezona Lava aktivirat će tvoju jedanaestu kuću nade, snova i društvenih nastojanja. To će intenzivirati tvoju vezu s vanjskim svijetom i podsjetiti te na moć kojom raspolažeš da napraviš pozitivnu razliku. Međutim, kako se Venera — tvoj vladajući planet — kreće retrogradno u znaku Lava, možda ćeš se ponovno povezati sa zajednicama od kojih si se udaljila i shvatiti kako si već puno toga napravila. U jednom važnom odnosu moglo bi se dogoditi iscjeljenje, a to će ti pomoći da shvatiš kakva bi osoba trebala postati.

Škorpion

Sezona Lava donosi veliki pritisak tvojoj karijeri i tvojoj slici u javnosti, no upravo će ti to omogućiti da iz sebe izvučeš ono najbolje. Retrogradno djelovanje Venere prisilit će te da se vratiš profesionalnim aktivnostima i ciljevima koji su ti zaista važni. Ako se tvoji nadređeni protive tvojoj misiji, sada je krajnii trenutak da preuzmeš kontrolu nas svojom karijerom. Neočekivane promjene mogle bi se dogoditi i u odnosu s partnerom, bilo da je riječ o prijateljstvu, romansi ili poslu. Ne možeš kontrolirati ono što drugi rade, no možeš kontrolirati ono što ti radiš. Dopusti drugima da te potaknu da učiniš nešto drugačije.

Strijelac

Sezona Lava odvest će te na neka lijepa i pomalo izazovna mjesta. Sunce je u tvojoj devetoj kući obrazovanja i ekspanzije, a nova iskustva koja ćeš proživjeti mogla bi ti otvoriti neke posve nove perspektive. No, prije toga možda ćeš se morati pozabaviti onim dijelom vlastite osobnosti koji te sprečava da kreneš dalje. Prihvati proces iscjeljenja i fokusiraj se na svoj umjetnički razvoj i sve one aktivnosti koje ti donose ispunjenje. Ako si ikada u nedoumici što bi trebala učiniti, sjeti se da je važno dobro se zabavljati. Kroz zabavu ćeš ponovno pronaći svoju svrhu.

Jarac

Retrogradna Venera u znaku Lava i tvojoj osmoj kući transformacije i ponovnog rođenja mogla bi te natjerati da ponovno 'pročačkaš' stare rane. Možda ćeš napokon biti spremna napustiti situacije koje više nisu u skladu s tvojom svrhom, no ostavi si dovoljno vremena za tugovanje. Rastanci su tužni, no oni otvaraju prostor za neke nove početke. Bol i poteškoće mogli bi ti donijeti nevjerojatnu dozu inspiracije. Kada izgube nešto na što su se uvijek oslanjali, ljudi postižu nevjerojatne podvige. Vrijeme je da vidiš za što si sposobna, a vladavina Lava pokazat će ti da si mnogo jača nego što si mislila.

Vodenjak

Tijekom sezone Lava, tvoji bi odnosi mogli doživjeti značajan zaokret. S obzirom na to da Venera djeluje retrogradno u tvojoj sedmoj kući partnerstva, u tvom bi se životu ponovno mogli pojaviti bivši ljubavnici, stari prijatelji ili bivši poslovni partneri. Ako postoje neki neriješeni sukobi, sada je vrijeme da ih razriješiš kako bi mogla krenuti dalje. Budi spremna za neočekivane promjene koje bi se mogle dogoditi u tvom privatnom životu, a zbog određenih ćeš odnosa možda morati izaći izvan svoje zone udobnosti.

Ribe

Tijekom vladavine vatrenog Lava mogla bi biti zaposlenija nego inače jer će Sunce aktivirati tvoju šestu kuću posla i zdravlja, a to će te potaknuti da povećaš svoju produktivnost. Međutim, Venera djeluje retrogradno, a to bi ti moglo donijeti zdravstvene probleme i kaos u svakodnevnoj rutini. Sada je vrijeme da ponovno razmisliš o svojim svakodnevnim navikama, dajući prioritet svom zdravlju i brizi o sebi. Ove sezone daj prednost svom osjećaju stabilnosti i otpusti sve ono što negativno utječe na tvoju vitalnost.