Opa! Stiže jedini plavi supermjesec u 2023. godini - evo što donosi svakom znaku

Započela je vladavina Djevica i stvarnost može biti jako teška. Je li se odjedanput u tvom životu pojavilo puno novih obveza? Uz sve to Merkur, koji je vladajući planet Djevice, se trenutno kreće retrogradno što znači da se pojavljuje puno nesporazuma, teže se rješavaju problemi i upute su često krive. S obzirom na to da nakon ljetnih odmora kreće svakodnevni život pun obveza i stresa ovo će svakako otežati funkcioniranje svakodnevice. No 31. kolovoza na nebu se pojavljuje plavi super Mjesec u znaku Riba koji će razbuktati maštu, ali i dati širu sliku mnogim stvarima te otkriti da snove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na kraju kolovoza, Mjesec će doživjeti svoj vrhunac 31. kolovoza u 3:37 u promjenjivom vodenim znaku Riba. S obzirom na to da ovim horoskopskim znakom vlada Jupiter i fokus će biti na emocijama i željama, ali i na oslobođenju od pravila i različitih ograničenja. Ovaj pun Mjesec donosi slobodu, ali to ne znači da treba napustiti odgovornosti nego da je važno usredotočiti se na širu sliku.

No postoji još nekoliko zanimljivosti o ovom punom Mjesecu. Naziva se "plavim" i "super" Mjesecom. I dok se supermjesec pojavljuje otprilike tri do četiri puta godišnje i veći je oko 7 posto od prosječnog punog Mjeseca, plavi supermjesec događa se samo svake dvije do tri godine, a ovaj je jedini u 2023.! A što će ova izuzetno rijetka pojava donijeti svakom horoskopskom znaku - provjeri u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Joga za opuštanje