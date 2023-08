Opa! Stiže jedini plavi supermjesec u 2023. godini - evo što donosi svakom znaku

Započela je vladavina Djevica i stvarnost može biti jako teška. Je li se odjedanput u tvom životu pojavilo puno novih obveza? Uz sve to Merkur, koji je vladajući planet Djevice, se trenutno kreće retrogradno što znači da se pojavljuje puno nesporazuma, teže se rješavaju problemi i upute su često krive. S obzirom na to da nakon ljetnih odmora kreće svakodnevni život pun obveza i stresa ovo će svakako otežati funkcioniranje svakodnevice. No 31. kolovoza na nebu se pojavljuje plavi super Mjesec u znaku Riba koji će razbuktati maštu, ali i dati širu sliku mnogim stvarima te otkriti da snove.

Na kraju kolovoza, Mjesec će doživjeti svoj vrhunac 31. kolovoza u 3:37 u promjenjivom vodenim znaku Riba. S obzirom na to da ovim horoskopskim znakom vlada Jupiter i fokus će biti na emocijama i željama, ali i na oslobođenju od pravila i različitih ograničenja. Ovaj pun Mjesec donosi slobodu, ali to ne znači da treba napustiti odgovornosti nego da je važno usredotočiti se na širu sliku.

No postoji još nekoliko zanimljivosti o ovom punom Mjesecu. Naziva se "plavim" i "super" Mjesecom. I dok se supermjesec pojavljuje otprilike tri do četiri puta godišnje i veći je oko 7 posto od prosječnog punog Mjeseca, plavi supermjesec događa se samo svake dvije do tri godine, a ovaj je jedini u 2023.! A što će ova izuzetno rijetka pojava donijeti svakom horoskopskom znaku - provjeri u nastavku.

Ovan

Plavi puni Mjesec u Ribama na kraju kolovoza osvjestit će tvoju želju da se povučeš iz javnosti, ali i da se regeneriraš. Inače si poznata kao vrlo aktivna osoba koja uvijek želi biti prva, no sada se nemoj iznenaditi kada tijekom punog Mjeseca u Ribama otkriješ da želiš mirnije vrijeme i da se želiš usredotočiti na stvari koje ne zahtijevaju fizičku aktivnost, možda ćeš poželjeti zapisivati svoje misli ili sanjariti.

Bik

Tijekom djelovanja ovog punog plavog Mjeseca usredotočiš ćeš se na nade i snove vezane za prijateljstvo i zajednicu. Fokusirat ćeš se na osobe koje te inspiriraju ili koje želiš da budu dio tvog najbližeg kruga. Sada je pravo vrijeme za povezivanje i trebaš se potruditi. Veze koje možeš stvoriti u ovom periodu su pozitivne i mogu se pretvoriti u dugoročnu podršku i prijateljstvo.

Blizanci

Puni supermjesec 31. kolovoza osvijetlit će desetu kuću koja predstavlja karijeru i sliku u javnosti. Tako će nadanja, želje i razmišljanja o poslu doći u prvi plan. Inače imaš velike snove, a sada ćeš puno lakše vidjeti u kojem smjeru želiš da se razvija tvoj poslovni put. Ovaj mjesec bi mogao značiti promaknuće, povišicu ili priliku da pokažeš sve što znaš puno većem broju ljudi.

Rak

Sada ćeš se fokusirati na svoja vjerovanja i filozofije jer će taj aspekt osvijetliti pun Mjesec u znaku Riba. Osjećat ćeš potrebu da širiš perspektive, posebno ako osjećaš previše stresa u svakodnevici. Ovo je dobro vrijeme za putovanja ili neke nove i neubičajene stvari, no vrlo je važno da se ne bojiš mijenjati stvari.

Lav

Pun Mjesec 31. kolovoza osvijetilit će jedan zanimljiv aspket tvog živtoa - granice i obveze koje dijeliš s drugima. Možda ćeš morati otplaćivati neke dugove ili se više prilagođavati drugim ljudima i njihovim financijama. Također ćeš više razmišljati o mogućnostima koje se nude, a prije ih nisi vidjela. Nemoj se bojati promjena jer mnogi događaji su blagoslov čak i ako ne djeluju tako na prvu.

Djevica

Kako će pun Mjesec u Ribama ići prema svom vrhuncu tako ćeš se sve više fokusirati na romantični odnos. Poznata si po svojoj logičnosti i praktičnosti, ali sada trebaš prihvatiti sve mogućnosti koji ti ljubavni odnos nudi. Važno je da se ne ograničavaš u ljubavnom životu i da tvoj um bude otvoren, ali i da vjeruješ u odnose koje razvijaš s drugim ljudima.

Vaga

Plavi puni Mjesec koji će se dogoditi 31. kolovoza u znaku Riba će staviti fokus na trenutne navike i rituale. Počet ćeš puno više razmišljati o fluidnosti i uvoditi određen promjene koji će ti pomoći da lakše ostvaruješ svoje snove. Sada nije vrijeme za stroge režime i promjene nego za fleksibilnost koja će ti omogućiti da u svojoj svakodnevici funkcioniraš najbolje što možeš.

Škorpion

Pun Mjesec u Ribama će jako raspiriti tvoju maštu i moći ćeš vizualizirati mnoge svoje želje, ali i sve ono u čemu uživaš. Također bi se mogla dogoditi prekretnica u ljubavnom odnosu ili ćeš započeti neki kreativni projekt. U svakom slučaju, puni Mjesec naglašava da trebaš biti fokusirana na uživanje jer ćeš tako osjećati nadahnuće.

Strijelac

Ovaj pun Mjesec na kraju kolovoza osvijetlit će četvrtu kuću doma i obitelji te će iznijeti neke ideje o privatnom životu. Iako je ovo vrijeme kad je sve usporenije ipak ćeš se posvetiti razmišljanju o tome kako želiš da izgleda tvoj obiteljski život. Možda ćeš početi razmišljati o preseljenju i domu koji će više odgovarati tvojim snovima o privatnom životu.

Jarac

Za vrijeme punog Mjeseca u znaku Riba 31. kolovoza sve će biti u znaku maštanja. Sada je vrijeme da izraziš sve svoje misli i ideje, čak i ako treba još raditi na njima. Imaš velike planove, ali sada ćeš također shvatiti da trebaš još puno toga naučiti o svijetu kako bi ga lakše razumjela. Pusti da te mašta vodi i osjetit ćeš veliku inspiraciju.

Vodenjak

Pun Mjesec u Ribama će staviti fokus na financije. Razmišljat ćeš o novcima i imovini, ali i o tome koje su tvoje mogućnosti. Vrlo je važno da razmišljaš o svim mogućnostima kako bi maksimalno iskoristila ono što ti se nudi. Možda nije odmah sve ostvarivo, ali je pravo vrijeme da smisliš na koje sve načine možeš uživati u plodovima svoga rada.

Ribe

Ovo je puni Mjesec u tvom znaku i zato su osvijetljeni tvoji snovi, kao i tvoj identitet. U proteklom razdoblju fokus je bio na racionalnom te kreativnost i mašta nisu bili jako naglašeni. No sada je vrijeme za razmišljanje o snovima. Svijet je veliko mjesto koje treba istražiti. Gdje vidiš sebe u svijetu? Iako zvuči nevjerojatno trebaš vjerovati da ćeš ostvariti sve što si zamislila.