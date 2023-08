Ima neka tajna veza: Sestre rođene u ovim znakovima nitko i ništa ne može rastaviti

Za mnoge žene, sestra je jedna od najbitnijih osoba u životu. Ona je bila tvoja prva partnerica u igri, tvoja savjetnica kad ti je dečko slomio srce i tvoja najveća podrška kad si postala mama - u idealnom slučaju, sestra je netko tko je uvijek tu i čuva ti leđa. Sestra je jedna od osoba koja te najbolje poznaje jer te se sjeća još iz vremena dok si nosila pelene, a sada je prva koju ćeš nazvati da podijeliš s njom dobre - ali i loše vijesti.

"Sestra - ona je tvoje ogledalo, obasjava te čitavim svijetom mogućnosti. Ona je tvoj svjedok, koji te vidi i u najgorem i u najboljem izdanju, i voli te bez obzira na sve. Ona je tvoja partnerica u nestašluku, tvoja prijateljica u sitne noćne sate, netko tko zna kad se smiješiš - i u mraku. Ona je tvoja učiteljica, tvoja odvjetnica, tvoja PR agentica pa čak i tvoja psihijatrica", kazala je Barbara Alpert, poznata američka autorica brojnih knjiga za djecu i odrasle.

Sve ovo vrijedi u slučaju da je odnos između sestara dobar, a to kakav će on biti, ovisi naravno i o zvijezdama. Baš kao što postoji kompatibilnost u ljubavi, postoji i kompatibilnost u svim drugim međuljudskim odnosima – neki znakovi naprosto se dobro slažu čak i bez puno truda, dok su si drugi kao pas i mačka – kombinacija koja nikako ne ide zajedno.

Provjeri što zvijezde imaju za reći o odnosu tebe i tvoje sestre – žene rođene u ovim horoskopskim znakovima sa svojim će sestrama ostati povezane zauvijek jer je njihova sestrinska ljubav veća i od života samog:

Ovan i Strijelac

Sestre rođene u ovim vatrenim znakovima čine dobitnu kombinaciju - njih dvije skupa prava su seznacija! Obje su pustolovna duha, znatiželjne po prirodi i uvijek u akciji. Ovan i Strijelac je dinamični duo koji u sestrinskoj vezi znači prije svega puno zabave, zajedničkih putovanja i pregršt pozitivne energije. Ljubav između žena rođenih u ovim znakovima jaka je poput stijene i s godinama samo raste.

Djevica i Bik

Poznato je kako oba ova zemljana znaka visoko cijene sigurnost, stabilnost i iskrenost. Osim toga, Djevici i Biku u odnosu su vrlo važne dvije komponente: lojalnost i povjerenje. Sestre rođene u ovoj kombinaciji najbolje su prijateljice od djetinjstva do starosti. Znaju sve tajne jedna o drugoj i dobro ih čuvaju, a također uvijek se mogu pouzdati jedna u drugu. Tako nešto stvarno zlata vrijedi pa su pripadnice ovih znakova na svoju sestrinsku ljubav s pravom neizmjerno ponosne.

Jarac i Vaga

Pripadnici ovih horoskopskih znakova slove kao uravnotežene i praktične osobe - radi čega će se sestre rođene u ovoj kombinaciji moći povezati na jednoj dubljoj razini. Jedna drugoj predstavljaju komfor zonu, društvo u kojem se osjećaju najopuštenije i najugodnije. Pripadnice Jarca i Vage kao sestre nerijetko odluče stanovati skupa i kad napuste roditeljski dom ili nađu način kako da uvijek budu blizu jedna drugoj.

Lav i Škorpion

Ovo je još jedna intenzivna kombinacija - sestre rođene u znaku Lava i Škorpiona vole se neizmjerno i uvijek staju u obranu jedna druge. Nitko nikad neće moći doći između njih jer je njihova sestrinska veza neraskidiva. One su jedna drugoj najgorljivije odvjetnice i borbene zaštitnice. Ipak, povremeno u ovom odnosu može doći do razmirica i to zato što su i Lav i Škorpion dominantni znakovi koji oba žive za svoje strasti. No bez brige, sestre rođene u ovim znakovima rijetko kad prekidaju svoje odnose na na duže vrijeme jer jednostavno jedna bez druge ne mogu.