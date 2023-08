Majčinski tipovi: Žene rođene u ovim znakovima imaju najviše djece?

Jesi li ikad razmišljala o tome da broj djece koje ćeš imati ovisi i o tvom horoskopskom znaku? Dakako, to koliko će tko imati djece ovisi o brojnim faktorima, od fizičkog zdravlja do životnih okolnosti koje su nas snašle. Svaka je osoba individua za sebe, ali astrolozi su ipak pronašli svojevrsni uzorak koji kazuje kako se u nekim horoskopskim znakovima rađaju žene koje imaju predispozicije imati više djece nego ostale.

One imaju najmanje problema s plodnošću i najviše šanse iznijeti zdravu trudnoću pa se možda i intuitivno na to odlučuju više puta.

Zvijezde mogu predvidjeti tko će biti kakav roditelj te kakav će biti svaki pojedinačni odnos između djeteta i majke ili oca, a evo što kažu vezano za znakove koje rado posjećuje roda:

Rak

Senzibilne i brižne Račice iznad svega cijene dom i svoju obitelj. To je mjesto u kojem se osjećaju najbolje i najsigurnije. Spremne su se žrtvovati za svoju djecu i sposobne su im pružiti mnogo ljubavi. Ovim znakom vlada Mjesec koji simbolizira majčinstvo i obitelj pa žene rođene u znaku Raka teže tome da svojoj mnogobrojnoj obitelji pruže topli dom u koji će se njezina djeca uvijek rado vraćati - čak i onda kad odrastu i budu imali vlastite obitelji.

Lav

One su srčane, energične i pune ljubavi. Borit će se za svoju djecu kad god je to potrebno, a istovremeno će ih podići u snažne i neovisne ljude. Lavice su rođene da budu vođe, kako na radnom mjestu, tako i u krugu vlastite obitelji. One uživaju u tome da budu u središtu pažnje svog malog čopora. U njihovom domu cijeni se osjećaj za zajedništvo i međusobna povezanost jer su osobe rođene u znaku Lava odane i socijalno vrlo inteligentne.

Strijelac

Strijelci su poznati po svom avanturističkom duhu i pustolovnoj prirodi, a to se odnosi i na njihov pristup obiteljskom životu. Entuzijastična spram života, žena rođena u ovom vatrenom znaku mogla bi osjetiti snažnu potrebu da se ostvari i kao majka, dok će na veći broj djece gledati kao na zanimljiv izazov. Žene Strijelci svoje će 'pleme' povesti na nezaboravna putovanja i u mnogobrojne avanture, zajedno će otkrivati svijet i obiteljski život nikad im neće postati dosadna rutina.

Jarac

Osobe rođene u ovom zemljanom znaku poznate su po svojoj marljivosti i štedljivosti. Njihovo drugo ime je disciplina, ambiciozni su te vole novac, a karijera im je vrlo visoko na listi prioriteta. Uz sve ovo, žena u znaku Jarca se osjeća potpuno tek kad se ostvari i na privatnom polju - dakle, dobra ljubavna veza, obitelj i djeca dio su njezine vizije uspješnog i kvalitetnog života kakvom teži. Majke Jarčice marljivo će raditi kako bi svoj svojoj djeci osigurale dobru budućnost, a istovremeno će biti predane majke i besprijekorne domaćice - one su u savršenoj ravnoteži između doma i posla.

Ribe

Žene rođenu ovom vodenom znaku poznate su kao empatične i osjećajne. Upravo ih ove osobine čine dobrim majkama i općenito, osobama koje brinu i skrbe o drugima. Ribama je obitelj visoko na listi prioriteta i još kao male djevojčice sanjaju o tome kako će jednog dana biti majke. Za pripadnice ovog znaka velika obitelj s mnogo djece ne samo da je ostvarenje sna, već im je i životna potreba. Bilo da djecu rode ili ih posvoje - bez da se ostvare kao majke mnoge Ribice naprosto teško mogu pronaći sreću.