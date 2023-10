Zvijezde kažu kako su ovo 3 najkarizmatičnija znaka horoskopa

Šarm je nešto što nema veze s izgledom, nego s karakterom, a ako je vjerovati astrolozima, to koliko smo karizmatični ovisi i o datumu našeg rođenja. Ljudi s velikom karizmom imaju moć privući druge, znaju što reći u kojem trenutku, lako sklapaju prijateljstva i obično imaju mnogo obožavatelja. Ljudi vole biti u njihovoj blizini i brzo im opraštaju greške. Vjerojatno većina ljudi posjeduje određenu dozu šarma, ali oni rođeni u nekim horoskopskim znakovima imaju posebnu predispoziciju za karizmatičnost. Astrologinja Clarisse Monaha otkriva:

"Venera je, između ostalog, zaslužna za šarm. To je planet zavođenja i ljepote."

No, Venera nije jedini planet koji povezujemo s osobinama kao što su šarmantnost i privlačnost. Znakovi kojima vlada Merkur također su dobili dar karizmatičnosti. Evo koja su 3 znaka najveći šarmeri horoskopa:

Vaga

Ovim znakom vlada planet Venera pa su Vage poznate kao velike zavodnice koje privlače svojim psihičkim, ali i fizičkim karakteristikama. Vaga je definitivno najkarizmatičniji znak horoskopa: osobe rođene u ovom zračnom znaku uvijek znaju kako iskoristiti ovu svoju osobinu i dobiti ono što žele. Osim toga, Vage su prijateljski nastrojene, poštene i iznad svega cijene balans u životu. Imaju smisla za estetiku i umjetnost, dobar modni ukus i besprijekorno njegovan izgled.

Bik

Osobe rođene u zemljanom znaku Bika na van mogu djelovati pomalo grubo, no zahvaljujući svom vladaru, planetu Veneri, imaju sposobnost očarati druge na samo njima svojstven način. Bikovi su obično ljudi štedljivi na riječima, čvrsto uzemljeni i pomalo tromi – no, drugi se uvijek mogu osloniti na njih, a to je osobina koju ljudi cijene. Iskreni su i lojalni, i ne razmeću se svojim šarmom ,a upravo ih to čini još privlačnijim. Osim toga, zahvaljujući svom vladaru Veneri, planetu ljepote, nerijetko su vrlo ugodne vanjštine.

Blizanci

Ovim zračnim znakom vlada Merkur koji se još naziva i 'planetom otvorenog uma' pa osobe rođene kao Blizanci u svakom trenutku znaju što treba reći kako bi privukle pažnju na sebe. Blizanci se obično znaju jako dobro izraziti, što do neke mjere može djelovati šarmantno – ali trebali bi paziti da ne pretjeraju. U protivnome bi mogli drugima djelovati čak i pomalo odbojno, što ide u prilog najprepoznatljivijoj osobini njihove ličnosti: Blizanci su poznati po tome što imaju različite strane osobnosti. Ipak, vrlo su prilagodljivi i imaju sposobnost čitati druge ljude kao otvorenu knjigu. To zapravo znači da svojim šarmom mogu bilo koga pridobiti – samo ako to požele.