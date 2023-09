Jesi li među njima? Horoskopski znakovi koji najbolje pjevaju

Za neke ljude, sama radost pjevanja je dovoljna. Kad god imaju priliku pjevati — bilo da je to u autu, pod tušem ili na nekom partyju - oni su sretni. Naravno, nisu svi rođeni s prirodnim talentom za pjevanje. Postoji niz različitih faktora koji čine izvanrednog pjevača. To zna i jedan od naših najboljih hitmejkera, Tonči Huljić koji je jedan od članova žirija glazbenog spektakla 'Superstar' koji s emitiranjem počinje ove subote, 23. rujna u 20 i 15 na RTL-u. Cijela epizoda bit će dostupna već u petak na novoj streaming platformi Voyo.

"Ne mora netko biti savršen pjevač da bi poslije bio zvijezda. To je jedna ukupnost koja se dogodi. Ja sam sebe pozicionirao u ovom žiriju na način da sam tu da me nešto iznenadi. Ako me nešto iznenadi, onda ću reći: 'Ovo ima smisla'. Neki pjevaju bolje, neki osrednje, neki lošije, neki fenomenalno, ali imaš ljudi koji pjevaju fenomenalno, a vidiš da ne može biti zvijezda. Isto tako, netko tko nije baš neki pjevač, ali zrači, izbija, ide prema van, ima krvi u sebi, hoće se boriti. Velik nam je problem probuditi emotivnost kod pogotovo mladih natjecatelja, ovih sa 16, 17, 18 godina. Previše su pristojni, previše se boje emocija, kao da je to dokaz slabosti. Valjda je ovo vrijeme kompetitivnosti stvorilo takvu jednu novu generaciju. I s time se sada trebamo učiti nositi.", rekao je Tonči Huljić. No, postoji li neka tajna veza između astrologije i najboljih pjevača. Astrologija o najboljim pjevačima ima svoje mišljenje. Evo što astrologija kaže u kojim znakovima se nerijetko kriju najbolji pjevači.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj sklonosti ka riziku, ali i prirođenoj otvorenosti prema drugim ljudima. Kada je riječ o pjevanju, njihova strastvena narav dolazi do izražaja. Ne zadovoljavaju se samo jednim žanrom, već su spremni istraživati od rocka do jazza, što im omogućava da uvijek budu svježi i dinamični. Budući da je Ovan vrlo strastven znak, njihov glas će nerijetko biti pun iskrenih i intenzivnih emocija.

Djevica

Pjevači rođeni u znaku Djevice su poznati po konzistentnosti u svojem glasu. Oni neprestano rade na svom umijeću, uvježbavaju do iznemoglosti ako treba jer su poznati kao veliki perfekcionisti. Dok Djevica nije zadovoljna kako zvuči dotle neće prestati vježbati. Djevice nerijetko znaju i kako dobro prenijeti emocije, pa ih ljudi jednostavno vole slušati.

Bik

Bikovi su "cijeli paket" kada je riječ o pjevanju. Nerijetko imaju nevjerojatno snažan i upečatljiv glas koji osvaja na prvu. Uz sve to, većina pripadnika horoskopskog Bika ima odličnu posturu te suvereno upravlja tehnikama disanja. Trebamo li dodati kako su neke od najvećih zvijezda današnjice predstavnice Bika. Pobjednica prve sezone Američkog idola, Kelly Clarkson horoskopska je Bikica, baš kao i Adele. Severina koja je i jedna od članica žirija glazbenog spektakla 'Superstar' koji počinje 23. rujna na RTL-u je također horoskopska Bikica. Treba li što više dodati.

Ribe

Ribe najviše opisuju kao ljude koji su nerijetko umjetnici u duši i često imaju mnogobrojne talente. Među njima je svakako i pjevanje. Kada se odluče fokusirati na pjevanje, često otkriju da imaju izvanredan glas koji ljudi obožavaju slušati. Ovi veliki emotivci često su dobri u prenošenju emocija što se publici nerijetko sviđa.

Rak

Rakovi su vrlo često rođeni s dubokom ljubavlju prema glazbenom izražavanju te su zbog toga odlični u sviranju svih vrsta instrumenata. Osimo toga, Rakovi kako kaže astrologija, uživaju u komunikaciji i povezivanju s publikom. Budući da su izuzetno kreativni, mogu napraviti pjesme koje su im potpuno jedinstvene na nove načine.

