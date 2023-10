Samo da je povoljno: Ovi horoskopski znakovi obožavaju vintage komade i buvljake

Second hand dućani ili buvljaci nisu za one sa slabim srcem. U običnim trgovima vrlo je lako vidjeti što bliješti ili uočiti komad koji će se savršeno uskladiti u novim outfitima. No vintage dućani ili buvljaci su potpuno drugačija priča - u rabljenoj odjeći ili stvarima koje čak mogu izgledati kao smeće potrebno je pronaći bisere po najpovoljnijim cijenama. Naravno, nije ovo za svakoga i uvijek može biti zanimljivije u društvu prijatelja.

Ako imaš u ormaru neki vintage kaput, sako ili torbicu onda čak znaš kako je u takvim kupovinama moguće i uštedjeti novaca. No za sakupljanje vintage komada potrebno je puno strpljenja, ali i velika znatiželja. A nikako ne treba zaboraviti ni društvenu osviještenost i spoznaju koliko je održiva kupovina važna za svijet koji ostavljamo djeci.

Sljedeći horoskopski znakovi obožavaju kupovinu iz različitih razloga. Naravno, ako tvoj horoskopski znak nije na popisu ne znači da bi trebala izbjegavati ove dućane, ipak se radi o štednji i ekologiji.

