Samo da je povoljno: Ovi horoskopski znakovi obožavaju vintage komade i buvljake

Second hand dućani ili buvljaci nisu za one sa slabim srcem. U običnim trgovima vrlo je lako vidjeti što bliješti ili uočiti komad koji će se savršeno uskladiti u novim outfitima. No vintage dućani ili buvljaci su potpuno drugačija priča - u rabljenoj odjeći ili stvarima koje čak mogu izgledati kao smeće potrebno je pronaći bisere po najpovoljnijim cijenama. Naravno, nije ovo za svakoga i uvijek može biti zanimljivije u društvu prijatelja.

Ako imaš u ormaru neki vintage kaput, sako ili torbicu onda čak znaš kako je u takvim kupovinama moguće i uštedjeti novaca. No za sakupljanje vintage komada potrebno je puno strpljenja, ali i velika znatiželja. A nikako ne treba zaboraviti ni društvenu osviještenost i spoznaju koliko je održiva kupovina važna za svijet koji ostavljamo djeci.

Sljedeći horoskopski znakovi obožavaju kupovinu iz različitih razloga. Naravno, ako tvoj horoskopski znak nije na popisu ne znači da bi trebala izbjegavati ove dućane, ipak se radi o štednji i ekologiji.

Bik

Ovaj zemljani znak osjeća pravu borbu između želje za luksuzom i potrebe za stabilnošću. Kako je ta borba stvarna, kao kompromis, Bikovi su skloni traženju dizajnerskih komada u vintage dućanima. Ovo je najbolji način da uživaju u luksuzu i da ne stvaraju dugove na kreditnim karticama.

Djevica

Ljudi rođeni u ovom horoskopskom znaku posebno obožavaju trgovine s rabljenom robom i apsolutno sve što je u dućanu će pregledati. Zbog svoje opsjednusti savršenstvom ipak će sve provjeriti jer bi mogli misliti da propuštaju nešto veliko, ali će i paziti da roba nema oštećenja. Jednostavno rečeno, Djevice štede kao da im je to posao.

Vaga

Pripadnici ovog znaka su poznati po svojoj eleganciji pa nije veliko iznenađenje što je ovaj zračni znak na popisu. Uvijrk znaju najnovije trendove i obično prvi imaju najpopularnije stvari. Također imaju vrlo prepoznatljiv stil i trendove uvijek prilagođavaju sebi. Naravno, ne mogu uvijek kupovati nešto novo poput pa će obići trgovine rabljenom robom kako bi uštedjeli, definitivno znaju starim komadima udahnuti novi život.

Vodenjak

Još jedan zračni znak obožava second hand dućane jer znaju kako štedjeti, ali i koliko je takva kupovina važna za opće dobro. Ipak su ovo najveći humanitarci Zodijaka i odluke donose imajući na umu opće dobro. Svjesni su pozitivnog utjecaja na okoliš i radije će sate provesti pregledavajući rabljenu odjeću nego kupiti nešto novo.