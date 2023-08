Afrodita ili Zeus? Evo koje božanstvo predstavlja svaki horoskopski znak

O bogovima i herojima još je prije Krista pisao veliki pjesnik Homer. Vjerojatno ga se sjećaš iz školske lektire o Odiseju. Upravo je grčka mitologija – iz koje potječe priča o Odiseju- jedna od najbogatijih. Uz svako se božanstvo veže određena priča i te veze znaju biti poprilično zbunjujuće. Uostalom, postoji cijela disciplina koja se bavi proučavanjem i iščitavanjem mitova.

Čak i ako nisi fan priča o bogovima s Olimpa, sigurno si čula za Zeusa, vrhovnog boga starih Grka koji je imao ljudske osobine. Ipak, bio je besmrtan apsolutni vladar koji sve vidi, čuje i zna. Zeus je imao i svog zakonitog sina koji se zove Ares, a stari su se Grci uzdali i u lijepu božicu Afroditu, Apolona, mudru Atenu, (okovanog) Prometeja i druge.

Astrolozi i danas vide povezanost između horoskopskih znakova i bogova iz mitologije pa ti u nastavku otkrivamo koji si bog ili božica po svom znaku Zodijaka. Možda u opisima pronađeš karakterne sličnosti s božanstvima. Po tome je podjela i napravljena.

Ovan: Ares, bog rata

Prema grčkoj mitologiji, Ares je bog rata i stoga su ga mrzili sve osim Afrodite i Hada. Borba i smrt na njegove su stvari, a karakterizira ga neukrotivost i žestina. Neukrotiv je i Ovan. Za ovaj horoskopski znak kažu da je strastven (a i Ares je navodno imao ljubavnicu Afroditu). Uz to, i Ovnovi vole nastupati po svojim pravilima i boriti se – makar to bilo za njegove ciljeve.

Bik: Afrodita, božica ljepote

Bikovi vole prestiž i dašak luksuza pa je logično to što ih najbolje opisuje Afrodita. Afrodita se smatra najljepšom božicom te je zahvaljujući ljepoti stekla poštovanje među bogovima. Pokreće je ljubav što je još jedna sličnost s Bikom jer njime vlada Venera, planet ljubavi i ljepote. Poput Afrodite, i Bikovi su strastveni i ostavljaju sjajan dojam.

Blizanci: Atena, božica mudrosti

Atena čuva umjetnost, simbol je pravednosti i snage. Ona je kći boga Zeusa pa to ni ne čudi. Utjelovljuje snagu i mudrost svog oca. Mudrima se smatraju i Blizanci. To je inteligentan znak koji voli razmišljati o svemu kroz što prolazi. Uz to, Blizanci nastoje razvijati intelekt.

Rak: Artemida, božica poroda i svadbe

Artemida je oslikana kao mladolika božica s strijelom i lukom koja se brinula o divljim životinjama, bila je požrtvovna, a davala je doprinos i na polju. Možemo reći da je imala ulogu iscjediteljice. I Rak je pod utjecajem intuitivnog i stalno promjenjivog Mjeseca te se smatra hraniteljem Zodijaka. U svakom slučaju, Rakovi su po energiji slični lijepoj Artemidi.

Lav: Apolon, bog sunca

Čim Lav dođe, svi postanu bolje raspoloženi. Ovaj znak dominira društvom i ima istančane komunikacijske vještine. Pod utjecajem je sunca te je glavni zabavljač što ga povezuje s bogom sunca kojeg rijetko tko ne voli. Oboje su karizmatični.

Djevica: Demetra, božica poljoprivrede i zemlje

Demetra se smatra božicom žetve i plodnosti zemlje. Prema mitologiji, otkrila je umijeće uzgoja, a prikazuje ju se s vijencem od klasja te ostavlja dojam dobrote, ženstvenosti i plodnosti. I Djevicu možemo iščitati kao horoskopski znak koji simbolizira nježnost, plodnost, ali i promišljenosti.

Vaga: Hera, božica braka

Heru se u mitologiji smatra kraljicom bogova s Olimpa. S jedne strane, postoji predaja da je bila ljubomorna i da se stalno svađala sa Zeusom jer je imao niz afera. S druge strane, Hera je simbol pravednosti i sklada te je, poput Vage, željna harmonije u životu. Uz to, Vagama obično ide u ljubavi i braku.

Škorpion: Kali, božica smrti i seksualnosti

Energije Škorpiona i božice Kali slažu se. Kali je poznata kao božica smrti i seksualnosti jer donosi transformaciju ega. Škorpion je sličan – to je znak stvaranja i uništenja. Lako će pustiti ljude u svoj život, ali će ih i 'otpustiti' kad im prekipi. Po nekim tumačenjima, Škorpioni simboliziraju smrt, ali i seks. Nespojivo, zar ne? Ili ipak spojivo u krugu života.

Strijelac: Zeus, bog neba i grmljavine

Vrhovni Zeus iskorištavao je poziciju i nadmoć nad smrtnicima, a navodno je i razotkrivao lažljivce. Oboje su slični po strijeli koja simbolizira traženje istine s tim da Strijelcem vlada Jupiter, planet istine i obilja. Štogod da Jupiter dotakne povećava se što pokazuje Strijelčevu moć. To podsjeća na Zeusovu snagu.

Jarac: Perzefona, božica podzemlja

Božica Perzefona bila je Demetrina kći i kraljica podzemlja. Prikazuju je kao mladu djevojku sa žitom i plamenom bakljom. U konstantnom je unutarnjem sukobu, a to se slaže s eksplozivnom Jarčevom energijom. Priča govori da se mračni Zeusov brat zaljubio u Perzefonu i odveo je u podzemlje što možemo spojiti s Jarcem jer ovaj znak 'vlada' zimi.

Vodenjak: Prometej, titanski bog

Prometej je titanski bog koji se povezuje s promišljenošću i lukavim savjetima. Smatra ga se vizionarem, a slično se opisuju i Vodenjaci. Ovaj vodeni znak unaprijed promišlja, razmišlja iz različitih perspektiva te ga neki nazivaju revolucionarem.

Ribe: Išter, božica plodnosti i univerzalne ljubavi

Išter se smatra vrhovnom božicom. Ona je važna mezopotanskom Panteonu, a povezuje je se s ljepotom, ratom, moći i seksom. Koristila je svoju ljepotu za određene ciljeve, a navodno je bila i bezobzirna što znači da u njoj vladaju dva suprotna pola. To nas podsjeća na prirodu Riba koje su također često rastrojene i između dvije vatre.