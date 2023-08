Mirna, zaigrana ili zvijezda obitelji: Kakva je tvoja mačka prema astrologiji?

Mačke su posebne životinje koje ljudi izuzetno poštuju. Bez obzira na to što tisućama godinama žive u suživotu s nama, mačke su uspjele održati svoju neovisnost i vrlo jasno nam znaju postaviti granice. Iako žive sa svojim ljudskim obiteljima i pokazuju odanost i ljubav i dalje će zadržati svoju osobnost, ali i jasno dati ljudima do znanja kada je vrijeme da ih puste na miru i da trebaju biti same.

Njihova ljepota i jedinstvena osobnost su samo neki od razloga zašto ljudi uživaju u njihovom društvu. Ljudi koji žive s mačkama najbolje znaju koliko mogu biti čarobne, ali opet svaka mačka ima svoju osobnost. Neke će obožavati društvo, dok će se druge uvijek držati na sigurnoj udaljenosti.

Prema astrolozima na osobnost mačke utječe i njezin horoskopski znak. Ovisno o tome neke se vole igrati, neke istraživati, a neke mace najviše uživaju u poslasticama i izležavanju na suncu. Ako imaš mačku, onda u nastavku možeš provjeriti odgovara li njezina osobnost horoskopom znaku u kojem je rođena.

