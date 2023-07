Heroji djetinjstva: Horoskopski znakovi u kojima su rođeni najbolji bake i djedovi

Bake i djedovi su vrlo važne osobe u životu djece i šire njihov prostor ljubavi i sigurnosti. Oni su tu za mališane od prvih dana, a djeca odmah shvaćaju koliko su voljena i koliko su bake i djedovi važni ljudi. Ljubav između baka i djedova i unuka je posebna, ali bake i djedovi mogu na različite načine pokazivati brigu i ljubav. Neki se više vole posvetiti igranju, drugi razgovorima i šetnjama. Neki se sjajno snalaze s bebama, dok drugi uživaju u društvu veće djece.

No prema astrologiji neki ljudi se ipak puno bolje snalaze u ovoj ulozi te više uživaju. Naravno puno toga ovisi o osobnosti, ali i horoskopskom znaku. Osim toga prema horoskopskom znaku se može vidjeti i kako će baka ili djed utjecati na dijete. Na koji način će mu se posvetiti i kako će pokazivati nježnost i ljubav.

U kojih pet horoskopskih znakova su rođeni najbolji bake i djedovi možeš pročitati u nastavku.

Bik

I bake i djedovi rođeni u ovom horoskom znaku jako vole svoju obitelj i s radošću prihvaćaju ovu ulogu. A djed rođen u horoskopskom znaku Bika će posebno uživati u podučavanju unuka. No oboje će biti vrlo nježni i strpljivi sa svojim unucima. Vrlo prizemni, s njima je lako razgovarati i odgovorni su, što će roditeljima olakšati odluku da ostave dijete. Ljudi rođeni u ovom znaku imaju vrlo praktičan i smiren pristup svijetu što znači da će takvo biti i iskustvo unuka koji provode vrijeme s njima. Bit će jako opušteno, ali će ipak bakama i djedovima rođenim u ovom znaku biti teško prihvatiti činjenicu da nisu glavni i da ne donose sve dluke vezane za djecu.

Oni su zaštitnički nastrojeni i brižni i uvijek imaju taj jedan savjet koji uvijek iznova ponavljaju. Vole kuhati i definitivno će razmaziti svoje unuke. No bake i djedovi rođeni u ovom znaku moraju paziti koliko su kritični prema svojoj djeci i naučiti se odmaknuti od toga jer će pokušati biti zamjenski roditelji.

Ovan

Vrlo je važno ljude rođene u ovom znaku ne uzimati zdravo za gotovo. Bez obzira u kojoj su životnoj dobi uvijek će biti aktivni, putovati i zabavljati se. Svoje unuke rado vode u kino i na druga mjesta za zabavu i rekreaciju. No neće im kupovati poklone i davati novce. Vole usmjeravati svoje unuke na pravi put te će im dati brojne savjete. No ponekad će savjeti biti jako iskreni i možda previše za male ljude. Ljudi rođeni u prvom znaku zodijaka slobodno žive svoj život i ne miješaju se drugim ljudima u život.

Bake i djedovi rođeni u prvom horoskopskom znaku su vrlo strastveni te će zbog toga vrijeme s djecom biti ispunjeno aktivnostima i zabavom. Raspored će biti pun i događat će se avantura za avanturom. Istraživanje novih recepata, učenje nečeg novog u lokalnom muzeju ili avanture u dvorištu - svega će biti u dječjim životima.

Ribe

Tipični baka i djed rođeni u ovm znaku će uvijek pomagati bez obzira na okolnosti. Čuvanje djece, preuzimanje unuka iz škole ili uživanje u zabavi tijekom vikenda - za sve opcije će biti otovreni. Radi se o vrlo kreativnim ljudima pa će s unucima uživati u umjetničkim projektima i pametnim aktivnostima, a djeci baš nikada neće biti dosadno. Zbog vrlo razvijene intuicije i ugodne naravi uvijek će znati kroz što prolaze unuci te će im pružati podršku. Djeca će se osjećati cijenjeno i voljeno. No djeca će moći naučiti i neke drugačije stvari jer se radi o mudrim ljudima punim znanja, baka će se možda puno znati o čajevima i travama, a djed će znati trik zbog kojeg će uvijek uloviti ribu. Oni su pametni vođe koji svoje znanje prenose mlađim naraštajima. No imaju i neke mane, ponekad znaju manipulirati i raditi iza leđa. Djed i baka Ribe također mogu imati nasumične ispade zbog osjećaja krivnje.

Rak

Oni su najveći obožavatelji svojih unuka. Od trenutka kada se rodi unuče uvijek će biti tu za njega te će ga štititi i njegovati. Radi se vrlo empatičnom horoskopskom znaku i zbog toga će znati kako slušati mališana, ali će pomagati i svojoj djeci. Mudrim savjetima i samo slušanjem kada je potrebno. Kako unuče raste sve će čniti i za njega - pažljivo će slušati, suosjećati s borbama, bez obzira koliko male ili velike bile.

No baka i djed rođeni u ovom vodenom znaku mogli bi razmaziti unuke i biti čak previše zaštitnički raspoloženi prema djeci i unucima. Kao previše paranoični u potrebi da štite pa će ponekad i prekoračiti svoje granice. Možda će biti protiv nekih aktivnosti jer će se bojati i uvijek će pomalo sumnjati u snahu ili zeta.

Jarac

Bak i djed rođeni u ovom znaku bit će vrlo odgovorni i usredotočeni kada provode vrijeme s unucima. Roditelji će osjećati mir i moći će se potpuno opustiti. Vrlo su lojalni i predani i voljet će svoje unuke do neba, ali su dovoljno praktični i imaju samokontrolu pa djeca neće biti razmažena. No kako znaju jako dobro čuvati tajne pa im se unuci znaju povjeravati, a mogu to iskoristiti za stvaranje veće kontrole. Međutim ponekad su vrlo formalni pa teže uspostavljaju vezu s mlađom generacijom. Iako vole svoju obitelj znaju biti previše strogi. Ipak, imaju dobro ravnotežnu između brige za unuke i ne uplitanja u roditeljski posao. Davat će savjete kada se to od njih traži, a mogli bi unucima doista nametnuti organiziranost, fine manire i poštovanje.