Horoskop za subotu: Blizanci će osjećati nemir, a Djevice ne moraju uvijek biti u pravu

Ovan

LJUBAV: Rado biste se zabavili, ali okolnosti će smirivati takve potrebe. Vaša veza je korektna uz nešto manje izazova.

KARIJERA: U poslu ćete se danas maksimalno služiti intuicijom. Ona će vas odlično voditi i dati vam odgovore koje tražite.

SAVJET: Izrazite se.

Bik

LJUBAV: Osjećate da stvari više ne idu tako glatko kao do prije neki dan. Nije to ništa, samo treba pokazati zrelost.

KARIJERA: Razmišljajući o dubljim sferama u poslu, shvatit ćete da možete biti zahvalni što radite to što radite.

SAVJET: Uvažite šefove.

Blizanci

LJUBAV: Neki će svoju najdražu osobu povezati s obitelji iz koje potječu. Bit će to emotivan susret za obje strane.

KARIJERA: Bez obzira na osjećaj umora, i današnji dan mogao bi vam ostati u sjećanju kao vrlo poticajan i kreativan.

SAVJET: Ne obraćajte pažnju na male nervoze.

Rak

LJUBAV: Iako ćete vi biti prilično osjetljivi i skloni analizama, objektivno se vaš privatni život poboljšava.

KARIJERA: Ako idete na poslovno putovanje, tamo biste mogli doživjeti nešto o čemu već dugo sanjate.

SAVJET: Budite ono što jeste. Prirodni.

Lav

LJUBAV: Dok će vaš partner sve vidjeti ružičasto, vi ćete biti fokusirani na probleme. Pokušajte gledati pozitivno u odnosu.

KARIJERA: Osjećat ćete se bezbrižno i nećete pridavati značaja malim greškama u koracima. Smatrat ćete to sitnicama.

SAVJET: Nađite primjerenu tehniku relaksacije.

Djevica

LJUBAV: Neki će pokušati osvježiti svoj i partnerov erotski život. Bit će uspjeha, ali iznutra će ostati mala praznina.

KARIJERA: Oni čiji je posao povezan s izražavanjem, danas će biti vrlo maštoviti i uspješni. I ostali će pokazati talente.

SAVJET: Ne inzistirajte da bude po vašem.

Vaga

LJUBAV: Oni u duljim vezama uspješno će obnoviti svoj seksualni život. Oni koji su još sami, neka izlaze, jer će im biti lijepo.

KARIJERA: Na poslu će vam jasno pokazati da cijene vaš trud i znanje. To će vas još više motivirati za dalje.

SAVJET: Zanemarite nemir.

Škorpion

LJUBAV: Okolnosti, ljudi i događaji okretat će se na vašu stranu. Ako ste još sami, izađite s prijateljima, iznenadit ćete se.

KARIJERA: Odlično ćete uočiti dobru financijsku priliku, a i vaša kreativnost bit će na zavidnoj razini.

SAVJET: Kod nekih jača hedonizam.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je iznimno ugodan i ispunjavajući dan. Mnoge vaše ljubavne želje na pragu su ostvarenja.

KARIJERA: Vaši kolege bit će iznimno originalni, no u tekućim poslovima treba provjeravati legalitet stvari.

SAVJET: Vjerujte u svoju sretnu zvijezdu.

Jarac

LJUBAV: Zbog toga što je sve manje okolnosti koje idu na ruku vašem ljubavnom životu, danas vam pada samopouzdanje.

KARIJERA: U poslovnoj korespondenciji bit će vrlo originalni. Svojim ćete izražavanjem poticati, ali i zbunjivati druge.

SAVJET: Pažljivo birajte namirnice.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećat ćete se sve bolje, bilo da ste sami, bilo u paru. Prepoznajete da se u vaš osobni život vraća optimizam.

KARIJERA: U poslovanju s ljudima, kao i u kreativnim bavljenjima danas će mnoge stvari doći na svoje mjesto.

SAVJET: Istražujte novosti.

Ribe

LJUBAV: Unatoč malim nezadovoljstvima, vi prepoznajete da je sve više ljubavi i radosti u vašem osobnom životu.

KARIJERA: Uspjet ćete postići kvalitetan dogovor oko jedne poslovne suradnje. Netko će sumnjati u vaša postignuća.

SAVJET: Ne pretjerujte sa slatkišima.

