Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za srijedu: Blizanci će postići svoj cilj na poslu, a djevice će pregovarati

Žena.hr
9. prosinca 2025.
Horoskop za srijedu: Blizanci će postići svoj cilj na poslu, a djevice će pregovarati
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Popustit će pritisak da morate biti sretni i zadovoljni u ljubavi. Lakše ćete disati i bez opterećenja priznati da trenutačno niste u bajci. POSAO: U umjetničkim i estetskim bavljenjima moglo bi doći do pretjerivanja. Taština će biti prevelika i štetna. ZDRAVLJE&SAVJET: Razjasnite ono što se može razjasniti.

Bik

LJUBAV: Bit ćete potpuno u svom svijetu bez dovoljno kontakta s realnošću. Nekima će u tome biti dobro, a nekima manje dobro. POSAO: Dobit ćete priliku pokazati preciznost. To je ono što vam upravo treba, pa ćete svojski prihvatiti izazov. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte koncentraciju.

Blizanci

LJUBAV: Voljena osoba zauzet će prijateljski stav i utješiti vas zbog stresova koje trpite iz drugih područja života. POSAO: Odlično ćete manevrirati u svakoj vrsti poslovne korespondencije. Na suptilan način postići ćete svoj cilj. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se potrebe za dominacijom.

Rak

LJUBAV: Vaše samopouzdanje bit će na kratkotrajnoj kušnji, ali ljubavlju i vjerom u partnera sve ćete brzo prevladati. POSAO: Uz pomoć svojih ideja i širih pogleda uspjet ćete nadvladati razlike u mišljenjima sa šefovima. ZDRAVLJE&SAVJET: Spustite se na zemlju.

Lav

LJUBAV: Bit ćete skloni potpuno uroniti u svijet mašte, a vaše će poveznice s ljubavnom stvarnošću olabaviti. POSAO: Osim stabilnog uhodanog posla, sve više dolazite do prilika da razvijete nešto novo i kreativno. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Djevica

LJUBAV: Osjetit ćete sjetiti male obiteljske probleme koje će vam uzeti živaca i vremena. Trebat će stvari postaviti jasnije. POSAO: Kontakti i komunikacije sa stranim suradnicima jačaju. Danas pregovarate oko nekih detalja. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne žalite zbog sitnica.

Vaga

LJUBAV: Društvenost i otvorenost bit će vaše glavne kvalitete danas. Oni koji su još sami uspijevat će brzo ostvariti kontakte. POSAO: Na radnom mjestu danas bi moglo doći do iskazivanja emocija i talenata koje niste očekivali. Bit će zanimljivo kao na filmu. ZDRAVLJE&SAVJET: Igrajte otvoreno.

Škorpion

LJUBAV: Na pameti će vam biti zabavljanje bez ozbiljnijih pretenzija. To je zato je osjećate da sad nećete dobiti ono što želite. POSAO: Bit ćete sposobni reagirati i brzo i taktično. Uspijevat ćete podmetnuti leđa i čitati između redova tamo gdje nitko ne može. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je opuštanje.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je dan u kom ćete znati odlično povezati svoje unutrašnje potrebe s ljudima oko sebe. POSAO: Ne radite inventuru i ne zbrajajte rezultate prethodnog razdoblja jer nećete imati realnu procjenu. Samo radite dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Koristite argumente.

Jarac

LJUBAV: Na pametan način uspjet ćete spojiti ugodno s korisnim. Drugoj strani svidjet će se vaš smisao za detalje. POSAO: U fazi ste kad vaše umjetničke ideje dolaze takvom brzinom i količinom da ih teško zaustavljate. Nešto će trebati zapisati za ubuduće. ZDRAVLJE&SAVJET: Stresovi na koje ste već navikli.

Vodenjak

LJUBAV: Danas će vas vaši prijatelji poticati i nadahnjivati za ljubav. Mnogi će povezati partnera i društvo. POSAO: Osjećate da se nešto priprema i iznutra postajete nervozni. Držite se provjerenih obrazaca. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je dan vaše svestranosti.

Ribe

LJUBAV: Vaš partner danas neće pokazivati sposobnost za realnost, nego obratno. Zato ste vi tu da ga spustite na zemlju. POSAO: Danas je bolje da ne prezentirate svoje kreativne ideje, jer bi moglo doći do neravnoteže i nesporazuma. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite otvoreni za sve.

ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za srijedu: Blizanci će postići svoj cilj na poslu, a djevice će pregovarati