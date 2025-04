Horoskop za nedjelju: Djevicama i dalje treba sna, rakovi osjećaju nervozu

Ovan

LJUBAV: Možda ćete osjetiti iznenadni poriv da mijenjate stvari iz temelja, ali pričekajte, jer je on prolazan.

KARIJERA: Elegantnim potezima uspjet ćete riješiti većinu svojih današnjih radnih zadataka. Bit ćete učinkoviti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na sport.

Bik

LJUBAV: Skinut ćete s dnevnog reda sitne čarke i nesuglasice proteklih dana i opet uspostaviti ravnotežu u vezi.

KARIJERA: Ono što ste postigli, postigli ste. Ne treba to sve opet analizirati. Ako vas povuče da to činite, olabavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se, ali se i saberite.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Blizanci

LJUBAV: Oni u vezama gledat će da što više vremena provedu kod kuće s partnerom i tu se opuste od svega.

KARIJERA: Što se posla tiče danas, spremni ste ga prepustiti drugima, a sami biste se rado „šlepali“. Ipak, raditi se mora.

ZDRAVLJE&SAVJET: Boravite na svježem zraku.

Rak

LJUBAV: Danas ćete se primiriti i smanjiti svoja ljubavna očekivanja. To će biti mudro, pa ćete i uspjeti uživati u onom što imate.

KARIJERA: To što vi znate neke stvari o nekim ljudima rezultat je vaše sposobnosti da ih dokučite. Ne morate to i pokazati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemir i nervoza.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Lav

LJUBAV: Već vam je dosadilo da lupate glavom o zid. Priznajte da ne ide. Bolje je strpjeti se, nego na silu tražiti ljubav.

KARIJERA: Neke stvari su vam potpuno jasne i bez obzira na to što danas vjerojatno nećete izraziti svoje spoznaje, gradite smion plan u glavi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljiviji.

Djevica

LJUBAV: Dolazite u iskušenje da brzo riješite dvojbe partnera, ali ne forsirajte ništa, jer će se stvari rasplesti same od sebe.

KARIJERA: Izgurali ste još jednu malu pobjedu, ali ne forsirajte nametanje svog mišljenja drugima. Opustite se i odmorite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se već jednom.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vaga

LJUBAV: Dvojit ćete kako se postaviti u jednom osobnom odnosu. Boli vas što ste provocirani, ali ipak volite.

KARIJERA: Nedostaju vam senzacije, pa ćete malo razmisliti kako izazvati skandal na poslu kojim ćete promovirati sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Njegujte prijateljstva.

Škorpion

LJUBAV: Imat ćete potrebu prošetati na svježem zraku, a voljena osoba će vas slijediti. Bit će to zaista zdravo.

KARIJERA: Toliko vas toga zaokuplja, a ničega da se prihvatite čvrsto. Danas ćete ploviti u svom svijetu iluzija.

ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se onom što volite.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Strijelac

LJUBAV: Uspjet ćete nadvladati svoje unutrašnje porive za promjenom i naći zajednički jezik s voljenom osobom.

KARIJERA: Čvrsto stojite na zemlji i teško da vas išta može odvratiti od vašeg plana. Sigurni ste u sebe i jednako nastavljate dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Hedonistički dan.

Jarac

LJUBAV: Moguće je da će vas partner danas malo zabrinuti zato što će pod svaku cijenu željeti nešto riješiti, a vi ćete biti osjetljivi.

KARIJERA: : Ako otvorite svoj mail, vidjet ćete niz poruka iz inozemstva. Neke sadrže i poslovne ponude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Mali stresovi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Vodenjak

LJUBAV: Bliži ste jedno drugom, možete prošetati, izaći među ljude ili pozvati društvo k sebi doma. Veza se razvija.

KARIJERA: Neopipljivi poslovi ići će vam od ruke, a u konkretnim stvarima malo ćete zabušavati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Imate pravo na zabavu.

Ribe

LJUBAV: Ako izađete među ljude, osjetit ćete olakšanje. Stoga prihvatite poziv za druženje bez obveza.

KARIJERA: Teško da će itko od vas danas ozbiljnije misliti o poslu. Ako ima takvih, i oni će raditi labavije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite u kino.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn