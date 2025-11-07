KRALJICA STILA
Posao
★★★☆☆
Finiširat ćete jedan zadatak koji vam je pomalo dosadan. Ova faza rada već je dugo čekala da se privede kraju.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Preuzmite odgovornost.
