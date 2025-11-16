FINO I JEDNOSTAVNO
Posao
★★★★★
Ne trebate previše brinuti, jer će se neke stvari razvijati same od sebe. Na vama je samo da to slijedite.
Zdravlje&savjet
★★★★★
Gimnasticirajte.
