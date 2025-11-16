Blizanci
Blizanci

Blizanci

16. studenoga 2025.

Posao

★★★★★

Ne trebate previše brinuti, jer će se neke stvari razvijati same od sebe. Na vama je samo da to slijedite.

Zdravlje&savjet

★★★★★

Gimnasticirajte.

