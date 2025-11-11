ČAROBAN DATUM
Posao
★★★☆☆
Moguće je da ćete se zateći između dvije vatre koje imaju različita mišljenja. Vi ćete po običaju, balansirati.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Moguća je kratka glavobolja.
