11. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Moguće je da ćete se zateći između dvije vatre koje imaju različita mišljenja. Vi ćete po običaju, balansirati.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Moguća je kratka glavobolja.

