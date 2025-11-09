Bik
Bik

Bik

Žena.hr
9. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Poslovi s ljudima napreduju, no i u njima trebate biti realni i profesionalni. Svaki propust mjeri se dva put.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Budite iskreni prema sebi i prema drugima.

