ZIMSKA UNIFORMA
Posao
★★★☆☆
Oni koji se na poslu kreću danas će uživati u svakom trenutku. Ostali će imati potrebu za kretanjem i ojačat će kontakte.
Zdravlje&savjet
★★★★☆
Zanemarite brige.
