Zdravko Čolić, povodom Dana žena, u Varaždinu će nastupiti dvije večeri zaredom

Svega pet dana od najavljenog koncerta Zdravka Čolića povodom Dana žena u Varaždinu, bilo je dovoljno da Varaždinke, ali i njihove pratnje za tu večer, kao i brojni gosti iz drugih gradova, pokažu s kolikim nestrpljenjem očekuju Čolićev povratak u varaždinsku Arenu, nakon više od četiri godine. Naime, najavljeni koncert za 8. ožujak je rasprodan, a zbog velikog interesa publike, još jedan koncert najavljen je i za dan poslije - 9. ožujka.

Povratak ovog glazbenog velikana u barokni grad ovaj je put dodatno uveličan i posebnom prigodom. Naime, miljenik cijele regije i svih generacija, a posebno žena, baš na njihov praznik zapjevat će neke od najljepših ljubavnih pjesama s ovih prostora, poput 'Ti si mi u krvi', 'Kao moja mati', 'Jedina', 'Noć mi te duguje', 'Moja draga', 'Jedna zima sa Kristinom', 'Krasiva', 'Ti možeš sve,' ali i mnoge druge, svojevrsne ''ode ženama''.

Foto: Dario Horvat

Od početka karijere, Čolić je poznat kao veliki poštovatelj žena, majki, baki, supruga i kćeri, kako na sceni i kroz pjesme, tako i u privatnom životu, što ga je odavno dovelo do titule najvećeg džentlmena među glazbenicima u regiji. Kada se to spoji s nenadmašnim vokalom i nepresušnom energijom na sceni, neodoljivim šarmom te bezvremenskim hitovima, jasno je zašto ga se smatra glazbenim fenomenom ovih prostora i već pola stoljeća jednim od najvećih imena regionalne glazbene scene.

Zbog svega, ne čudi kako je baš Varaždin ovogodišnji 'place to be' po pitanju Dana žena, a svi oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica za prvi koncert, ulaznice za drugi koncert mogu pronaći putem sustava Eventim.