Zašto je 'otvaranje pogleda' postalo jedan od najtraženijih estetskih i funkcionalnih zahvata današnjice?

Nije samo estetika: Kako blefaroplastika vraća i ljepotu i vidno polje

U svijetu u kojem živimo brže nego ikad, oči su često prvo što primijetimo na nekome, ali i prvo što odaje umor, stres i godine. Nije ni čudo što sve više ljudi traži načine da povrate svježinu pogleda, onaj “otvoren i odmoran” dojam koji nosi cijelo lice. Dok neki kreme i masaže vide kao rješenje, drugi biraju nešto učinkovitije i dugotrajnije: blefaroplastiku, jedan od najizvođenijih estetskih zahvata današnjice. No, ova minimalna kirurgija nije samo estetski hit, ona je i funkcionalno rješenje za sve one koji se bore sa spuštenim vjeđama, otežanim vidom ili osjećajem težine u vjeđama. Prim. dr. sc. Ognjen Zrinšćak, specijalist oftalmologije iz poliklinike SIAI, otkriva zašto je blefaroplastika danas među najpoželjnijim zahvatima.

Koji su najčešći razlozi zbog kojih kojih se pacijenti odlučuju na blefaroplastiku?

Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti odlučuju na blefaroplastiku su estetski, no estetski se razlozi vrlo često isprepliću s funkcionalnim. Estetski motivirani zahvati češći su kod mlađih pacijenata, dok su funkcionalni, kao i kombinirani funkcionalno–estetski razlozi, učestaliji kod starijih osoba.

Funkcionalnim razlozima smatra se značajno suženje vidnog polja uzrokovano suviškom kože gornjih vjeđa, koje stvara dojam spuštenih vjeđa, odnosno pseudo-ptoze. Međutim, i bez značajnog suženja vidnog polja pacijenti se često žale na osjećaj težine u vjeđama te na smetnje i naprezanja uzrokovane nabiranjem kože gornjih vjeđa.

Važno je jasno razlikovati ptozu vjeđa (stvarno spuštenu vjeđu/vjeđe) od viška kože vjeđa. Blefaroplastika, kao jedan od najčešćih kozmetičkih kirurških zahvata u svijetu, upravo je metoda uklanjanja tog viška kože te poboljšanja estetike I funkcije vjeđa.

Kako izgleda sam operativni postupak i koliko dugo traje oporavak?

Operativni zahvat najčešće se izvodi u lokalnoj anesteziji i traje otprilike jedan sat. Nakon preoperativne pripreme, kod pacijenta se precizno izmjeri i zacrta višak kože vjeđa – u sjedećem i ležećem položaju – koji će se kirurški odstraniti. Ovaj korak provodi se u skladu s preoperativnim konzultacijama i željama pacijenta, pri čemu se uvažavaju specifičnosti individualne anatomije pacijenta.

Pod lokalnom anestezijom se podrazumijeva primjena lokalnog anestetika u kožu vjeđa što predstavlja jedinu bolnost cijelog zahvata i traje nekoliko sekundi, slično kao kod stomatoloških zahvata, odnosno kod bilo kojeg zahvata u lokalnoj anesteziji. Na kraju zahvata se preko šavova postavljaju manji flasteri, koji učvršćuju te štite ranu.

Pacijentima se nakon zahvata savjetuje mirovanje i izbjegavanje većih napora, a šavovi se uklanjaju oko sedmog dana. Oteklina i hematomi su mogući, no uobičajeno se povuku kroz desetak dana. Pacijenti odmah po uklanjanju šavova primijete veliku promjenu, često komentirajući kako su im se “otvorile oči”.

Koje su ključne razlike između gornje i donje blefaroplastike te kako se određuje je li pacijent dobar kandidat?

Kod gornje blefaroplastike cilj jest uklanjanje viška kože koji zatvara vjeđu, dok je kod donje blefaroplastike cilj zahvata pretežno estetski. Kod gornje blefaroplastike rez je skriven u naboru gornje vjeđe što ga čini praktički nevidljivim. Kod donje blefaroplastike zahvat se može izvesti kroz kožu ili kroz spojnicu donje vjeđe. Tradicionalni pristup je izvođenje zahvata kroz kožu, gdje se rez skriva neposredno ispod trepavica donje vjeđe, a moderniji je pristup je izvođenje zahvata kroz spojnicu donje vjeđe. Zahvat na donjoj vjeđi najčešće se kombinira s dodatnim laserskim tretmanom kože donje vjeđe, poput CO2 lasera.

Kandidati za operativni zahvat na gornjoj vjeđi svi su oni kod kojih postoji suvišak. Kod donje blefaroplastike idealan kandidat za zahvat kroz kožu je pacijent s dominantnim suviškom kože, dok je postupak kroz spojnicu prikladniji za pacijenta kod kojeg dominira ispupčenost masnih jastučića bez izraženog suviška kože. Ako se radi o kombinaciji ispupčenih masnih jastučića i viška kože te dodatnih promjena na vanjskom očnom kutu, može se učiniti kombinacija zahvata.

Koje su moguće komplikacije ili rizici i koliko su učestali kod ove vrste zahvata?

Blefaroplastika je općenito siguran i rutinski zahvat s vrlo niskom stopom komplikacija, pri čemu većina pacijenata prolazi bez komplikacija ili uz blage i prolazne smetnje, poput blagih oteklina ili podljeva, popuštanja šavova, te suhoća oka.

Rjeđe se mogu javiti komplikacije poput privremene asimetrije, kratkotrajnog nepotpunog zatvaranja oka zbog otekline, manjih nepravilnosti ožiljka ili infekcije. Ozbiljne komplikacije su vrlo rijetke.

Kakvi rezultati se mogu očekivati dugoročno i koliko traje efekt blefaroplastike prije eventualne potrebe za ponovnim zahvatom?

Kako su potrebe za blefaroplastikom povezane s involutivnim promjenama na vjeđama, koje prate proces starenja, ali i s naglašenom nasljednom komponentom, jasno je da jednom izvedeni zahvat nije imun na tijek vremena, no možemo reći da je relativno otporan na njega. Iako se, dakle, za blefaroplastiku ne može odrediti rok trajanja, sigurno je kako se radi o barem jednom desetljeću učinka, koji može potrajati i dulje.

