Gospodin Savršeni sutra na RTL-u! Ovako su izgledali posljednji trenuci prije upoznavanja Karla, Petra i djevojaka

Kako su izgledali prvi susreti, tko je očarao, a tko se razočarao, gledatelji će moći provjeriti u prvoj epizodi nove sezone 'Gospodina Savršenog', sutra od 21.15 sati na RTL-u

Na platformi Voyo gledatelji već mogu pratiti novu sezonu najintrigantnijeg domaćeg reality showa 'Gospodin Savršeni', a od sutra u 21.15 sati show kreće s emitiranjem i na RTL-u. Ovaj put dečki svoje kandidatkinje neće upoznati u vili, nego nešto ranije, na brzim spojevima, na brojnim atraktivnim lokacijama diljem Krete...

Gospoda Savršeni spremni su se susresti oči u oči s kandidatkinjama koje su samo zbog njih doputovale na najveći grčki otok u potrazi za ljubavi, iskrenim emocijama i životom udvoje.

RTL

RTL

Prvi susreti na početku sezone uvijek su trenutak koji se jedva čeka – trema, reakcije, nespretnost, škakljiva pitanja, ali i prvi leptirići u trbuhu. Tako će biti i ovaj put, no u malo drukčijem okruženju.

Naime, Petar i Karlo dame neće upoznati sve na jednome mjestu tijekom cocktail-partyja u vili, nego će sa svakom od njih imati brzi spoj kako bi se na miru mogli što bolje upoznati. One koje ih oduševe dovoljno, već mogu zaraditi svoju prvu ružu.

RTL

RTL

RTL

„Jedva čekamo vidjeti kako će sve to izgledati, prvi pogledi, emocije, govor tijela. Ovo će biti jako uzbudljivo!“ poručit će obojica.

Kod ovakvih susreta prvi je dojam itekako važan jer vremena nema mnogo, pa će dame posljednje trenutke prije susreta iskoristiti da se što boje pripreme i nekako uspiju suzbiti veliko uzbuđenje koje je vladalo. Povratka više nema – show počinje!

„Kad su u pitanju muškarci, imam možda malo visoke standarde, ali nada umire posljednja. Slaba sam na kavalirske manire“, reći će Jelena.

„Vjerujem da postoji muška verzija mene, romantičar koji zna voljeti“, kaže Nuša kojoj su kod prvog susreta važni energija i pogled.

RTL

RTL

RTL

„Kad sam malo nervozna, puno pričam“, priznaje i Manuela, nadajući se da će probati naći dozu umjerenosti tijekom prvog razgovora, dok Veselka optimistično poručuje: „Vrijeme je za ljubav!“

„Ako mi se Gospodin Savršeni stvarno svidi, spremna sam uhvatiti taj val i voziti ga do kraja“, poručuje i instruktorica surfanja Kaja.

Samouvjerena Andrea svog će „princa“ čekati u restoranu na obali: „Mislim za sebe da imam karizmu i energiju, to i tražim!“

Doktorica Smiljana za prvi spoj sprema pravi trening: „Voljela bih da mi muškarac parira po karakteru, ali i ambiciji. U stanu imam dva reformera i onda ako se dogodi da dečko prenoći, uvijek ujutro vježbamo pilates.“

Stjuardesa Tena trenutke prije susreta kratila je čitanjem: „Ljubav treba biti jednostavna, zabavna i pravi vatromet. Bez vatrometa nema ništa, ljudi moji!“

RTL

RTL

RTL

RTL

„Mislim da sam zaslužila bajku u životu i jedva čekam da vidim što će se dogoditi!“ poručila je Maria birajući kolače koje će jesti sa svojim Savršenim. U svom je stilu otkrila bez čega ne može čak ni na prvom spoju: „Imam anksioznost ako nemam čokoladu blizu sebe, uvijek mi mora biti u torbi!“

Tijekom prvih susreta djevojke će Karlu i Petru predstaviti svoje strasti i hobije, bit će vremena i za ozbiljne razgovore o budućnosti, ali i za puno smijeha jer neke će povezanosti biti vidljive na prvu!

Kako su izgledali prvi susreti, tko je očarao, a tko se razočarao, gledatelji će moći provjeriti u prvoj epizodi nove sezone 'Gospodina Savršenog', sutra od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.