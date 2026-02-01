Horoskop za ponedjeljak: Ribe nemojte tračati, bikovi će osjetiti poboljšanje

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi je prepoznati u jednoj neobičnoj osobi koja je originalna ili nije odavde. POSAO: Uslijedit će obnova kontakata s poslovnim suradnicima iz inozemstva. U svemu ćete izgarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno ste u pravu.

Bik

LJUBAV: Imat ćete sjajne i neobične ideje kako poboljšati ljubavi život. Partner će vas slušati s neskrivenim zanimanjem. POSAO: Neki će biti spremni rušiti stare tradicionalne obrasce jer im je jasno da stvari treba mijenjati iz korijena. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Blizanci

LJUBAV: Zateći ćete se u situaciji kad možete proširiti svoje kontakte. Bit će to prilika za one koji traže društvo. POSAO: Neki će poželjeti mali godišnji odmor, dok će drugi krenuti u malu inventuru koja ih je već dugo čekala. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog automobila.

Rak

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete postajati sve lucidniji u ljubavnim poduzimanjima. POSAO: Iako će vas svi gurati u prvi plan, vi ćete duboko u sebi osjećati potrebu da se malo povučete. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomoć stiže od intuicije.

Lav

LJUBAV: Sve što vas muči, danas ćete uspjeti pobjeđivati uz pomoć dobre volje i humora, pa i na vlastiti račun. POSAO: Oni čija je djelatnost povezana sa sportom, mladima ili zabavom, danas će imati dosta posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će zaplesati.

Djevica

LJUBAV: Vaše sanjarenje privodi se kraju i vi se polako spuštate na zemlju. Ljubavni život se također poboljšava. POSAO: Radit ćete lakše i bolje surađivati s drugima. Utoliko će doći do poboljšanja u poslu, a i rezultati neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite emocije od posla.

Vaga

LJUBAV: Neki će osjetiti potrebu da se povjere drugoj strani, no neka doziraju informacije, jer ne trebaju reći baš sve. POSAO: Pred vama su nove financijske mogućnosti. Ako su legalne, prihvatite ih. Ako nisu, odbacite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

Škorpion

LJUBAV: Napokon ćete prihvatiti nešto od zajedničkih ideja. Neće to još biti ništa idealno, ali postoji pomak na bolje. POSAO: Želite promjene, premda ni ovako nije loše. Dvojite dokle treba ići i koliko toga treba promijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite mudriji.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi će se potruditi osvježiti svoj ljubavni život s partnerom nekim zanimljivim hobijem ili zgodnom večerom. POSAO: Na radnom mjestu bi danas moglo biti jako zanimljivo. Izaći će na vidjelo nešto sasvim neočekivano. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete ljubazni.

Jarac

LJUBAV: Senzualnost će se miješati s maštom i intuicijom, pa ćete u ljubavnim izražajima biti zanimljivi i privlačni. POSAO: Oni čiji je rad istraživačkog karaktera, danas bi mogli doživjeti efekt paljenja lampice. Nešto će otkriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete zanimljive snove.

Vodenjak

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite van ne neku terasu i pustite da spontanost radi za vas. POSAO: Ojačat će poslovna suradnja s kolegama iz iste branše, a iz drugih mjesta. Razmjenjivat ćete iskustva. ZDRAVLJE&SAVJET: Spojite kraj s početkom.

Ribe

LJUBAV: Oni u vezama pokušat će su svoju svakodnevicu unijeti nešto novo i originalno. Oni koji su sami, bit će u svojim hobijima. POSAO: U poslu ćete pokazivati lucidnost na kojoj bi vam mnogi mogli pozavidjeti. Pitat će vas da ih uputite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne tračajte.

