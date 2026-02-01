403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za ponedjeljak: Ribe nemojte tračati, bikovi će osjetiti poboljšanje

Žena.hr
1. veljače 2026.
Horoskop za ponedjeljak: Ribe nemojte tračati, bikovi će osjetiti poboljšanje
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu mogli bi je prepoznati u jednoj neobičnoj osobi koja je originalna ili nije odavde. POSAO: Uslijedit će obnova kontakata s poslovnim suradnicima iz inozemstva. U svemu ćete izgarati. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerojatno ste u pravu.

Bik

LJUBAV: Imat ćete sjajne i neobične ideje kako poboljšati ljubavi život. Partner će vas slušati s neskrivenim zanimanjem. POSAO: Neki će biti spremni rušiti stare tradicionalne obrasce jer im je jasno da stvari treba mijenjati iz korijena. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Blizanci

LJUBAV: Zateći ćete se u situaciji kad možete proširiti svoje kontakte. Bit će to prilika za one koji traže društvo. POSAO: Neki će poželjeti mali godišnji odmor, dok će drugi krenuti u malu inventuru koja ih je već dugo čekala. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjerite stanje svog automobila.

Rak

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete postajati sve lucidniji u ljubavnim poduzimanjima. POSAO: Iako će vas svi gurati u prvi plan, vi ćete duboko u sebi osjećati potrebu da se malo povučete. ZDRAVLJE&SAVJET: Pomoć stiže od intuicije.

Lav

LJUBAV: Sve što vas muči, danas ćete uspjeti pobjeđivati uz pomoć dobre volje i humora, pa i na vlastiti račun. POSAO: Oni čija je djelatnost povezana sa sportom, mladima ili zabavom, danas će imati dosta posla. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će zaplesati.

Djevica

LJUBAV: Vaše sanjarenje privodi se kraju i vi se polako spuštate na zemlju. Ljubavni život se također poboljšava. POSAO: Radit ćete lakše i bolje surađivati s drugima. Utoliko će doći do poboljšanja u poslu, a i rezultati neće izostati. ZDRAVLJE&SAVJET: Odvojite emocije od posla.

Vaga

LJUBAV: Neki će osjetiti potrebu da se povjere drugoj strani, no neka doziraju informacije, jer ne trebaju reći baš sve. POSAO: Pred vama su nove financijske mogućnosti. Ako su legalne, prihvatite ih. Ako nisu, odbacite ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj.

Škorpion

LJUBAV: Napokon ćete prihvatiti nešto od zajedničkih ideja. Neće to još biti ništa idealno, ali postoji pomak na bolje. POSAO: Želite promjene, premda ni ovako nije loše. Dvojite dokle treba ići i koliko toga treba promijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite mudriji.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi će se potruditi osvježiti svoj ljubavni život s partnerom nekim zanimljivim hobijem ili zgodnom večerom. POSAO: Na radnom mjestu bi danas moglo biti jako zanimljivo. Izaći će na vidjelo nešto sasvim neočekivano. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete ljubazni.

Jarac

LJUBAV: Senzualnost će se miješati s maštom i intuicijom, pa ćete u ljubavnim izražajima biti zanimljivi i privlačni. POSAO: Oni čiji je rad istraživačkog karaktera, danas bi mogli doživjeti efekt paljenja lampice. Nešto će otkriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Imat ćete zanimljive snove.

Vodenjak

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite van ne neku terasu i pustite da spontanost radi za vas.  POSAO: Ojačat će poslovna suradnja s kolegama iz iste branše, a iz drugih mjesta. Razmjenjivat ćete iskustva. ZDRAVLJE&SAVJET: Spojite kraj s početkom.

Ribe

LJUBAV: Oni u vezama pokušat će su svoju svakodnevicu unijeti nešto novo i originalno. Oni koji su sami, bit će u svojim hobijima. POSAO: U poslu ćete pokazivati lucidnost na kojoj bi vam mnogi mogli pozavidjeti. Pitat će vas da ih uputite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne tračajte.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop PonedjeljakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI DAN
Horoskop za ponedjeljak: Ribe nemojte tračati, bikovi će osjetiti poboljšanje