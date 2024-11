Blagdani su pravo vrijeme za čaroliju, a Choconillas Premium Baby Store u suradnji s priznatom hrvatskom dizajnericom Aleksandrom Dojčinović donosi upravo to – nezaboravnu kolekciju Lei Lou Baby za male dame. Inspirirana bezbrižnošću djetinjstva, ova limitirana, capsule kolekcija haljinica oduševiti će vas na prvi pogled jer odiše toplinom i nostalgijom, a sofisticirani dizajn i besprijekorna izrada čini ih savršenim komadima za ponavljanje, poklanjanje, pa čak i nasljeđivanje, budući da održivost u modi, a pogotovo dječjoj, nikada nije bila jače zagovarana i podržavana. Aleksandra ne krije kako je oduvijek voljela eksperimentirati s modom za najmlađe, u sklopu svog brenda Lei Lou, no ovo je prvi put da to radi za druge, što je danas i svojevrstan globalni trend. Od luksuznih modnih kuća do popularnih trgovina, dizajneri diljem svijeta stvaraju ekskluzivne kolekcije za široku publiku, čineći tako visoku modu dostupnom svima, a na ovaj hrvatski način spoj luksuza i pristupačnosti dolazi i u dječju modu.

„Ova kolekcija za mene je povratak onim bezbrižnim, iskrenim i nezaboravnim trenucima koji djetinjstvo čine posebnim, a kada se tome doda dašak čarolije blagdana koji su pred nama, sigurna sam da će već od sutra biti dio mnogih nezaboravnih trenutaka. Haljinice su osmišljene da istovremeno budu lijepe, ali i udobne i praktične, koje će biti više od komada odjeće i koji će djevojčicama omogućiti da se osjećaju posebno, a roditeljima kreirati uspomene za cijeli život" - govori Dojčinović po izlasku kolekcije koja je, bez sumnje, zadržala njezin prepoznatljivi potpis čak i u mini obliku, što znači samo jedno - svevremenu, pomalo vintage romantiku reinterpretiranu na moderan način.

Foto: John Pavlish

Predstavljanje ove divne kolekcije nisu propustile ni Korana Gvozdić, Paula Tonković, Lucija Lugomer, Rita Rumora Jurki, Donna Lugonja Petković te brojne druge poznate mame.

I iako su haljinice zamišljene kao komadi za svečane prilike – od obiteljskih okupljanja do posebnih blagdanskih proslava, s lakoćom se zapravo prilagođavaju svakoj, pa i svakodnevnoj prigodi, zahvaljujući sjajnom, kontrasnom odabiru finih tkanina, ručno izrađenih aplikacija i veselih printeva srca i točkica.

Ova kolekcija koja na neki način redefinira dječju modu kod nas, dostupna je u limitiranom broju, ekskluzivno u Choconillas Premium Baby Storeu u zagrebačkoj Branimirovoj 41 i Lei Lou butiku u Ilici 15, i nesumnjivo su već sada na putu da postanu najpoželjniji mini komadi sezone.

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish

Foto: John Pavlish