U zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana spektakularna premijera filma 'Velika utrka Europe'

Kaptol Boutique Cinema pretvorio se u pravu filmsku pozornicu: centralnim prostorom vijugala je upečatljiva trkaća staza nadahnuta pričom Velike utrke Europe, dok su kostimirani junaci i tematske animacije unijeli dodatnu čaroliju i oduševili djecu i obitelji

Sinoć je u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema održana spektakularna gala premijera animiranog filma „Velika utrka Europe”, u distribuciji Blitz filma. U čak pet dupkom punih kino dvorana, publika je imala priliku uživati u ovoj zabavnoj i uzbudljivoj obiteljskoj animaciji. Posebna večer ujedno je obilježila i 50. obljetnicu Europa-Parka – najvećeg europskog zabavnog parka, pravog kraljevstva zabave, snova i mašte koje godišnje posjeti više od šest milijuna ljudi iz cijelog svijeta.

U vlasništvu obitelji Mack, Europa-Park već pola stoljeća spaja inovaciju, vrhunsku tehnologiju i jedinstveno iskustvo koje ga je učinilo simbolom europske kulture zabave. Smješten u Rustu na jugozapadu Njemačke, s više od 100 atrakcija i 18 tematskih zona, park je devet puta zaredom proglašen najboljim zabavnim parkom na svijetu. Njegova jedinstvena atmosfera poslužila je i kao inspiracija za film „Velika utrka Europe”. Prisutnost obitelji Mack u Zagrebu, u organizaciji Blitz filma i CineStara, dala je događaju poseban pečat i međunarodni sjaj.

Interes publike bio je izniman, a među uvaženim uzvanicima našli su Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković s obitelji, gđa. Miriam Mack, počasna konzulica Republike Hrvatske za Baden-Württemberg, ministar turizma i sporta Republike Hrvatske Tonči Glavina sa suprugom, Ralph Kamp CEO kompanije Timeless Films, producent Tobias Mundinger, Nera Miličić, direktorica Hrvatske turističke zajednice u Münchenu, Generalni konzul RH u Stuttgartu, Ivan Sablić, Branka Krstulović, direktorica marketinga CineStara sa suprugom Hrvojem Krstulovićem, predsjednikom uprave Blitz-a te član uprave CineStara, gradonačelnik grada Hvara Rikard Novak, predstavnici Hrvatske turističke zajednice te brojna poznata lica domaće kulturne i društvene scene – glavna glumica iz filma Monika Mihajlović, voditeljica Ana Radišić, Tomislav Jelničić, Sandi Pego, Petra Kurtela, Milica i Ivan Todorić, Bloom i Nenad Tatarinov, mlada voditeljica Maša Gavranić, Kristina Radić, Davorin Šetner, Lucija Lugomer i mnogi drugi.

„Velika utrka Europe” vodi glavne junake Eda i Eddu u dirljivu i munjevitu avanturu punu akcije, smijeha i emocija, koja će ove jeseni osvojiti male i velike gledatelje. Glazbu za film potpisuje njemački oskarovac Volker Bertelmann, a producent je Michael Mack, glavni partner Europa-Park Resorta i osnivač zabavne kuće MACK Magic. Posebnu poveznicu s Hrvatskom nosi i najveća atrakcija Europa-Parka – rollercoaster Voltron – Nevera, nastao u suradnji s tvrtkom Rimac, što dodatno povezuje našu zemlju s ovim globalnim brendom zabave.

U sinkronizaciji hrvatske verzije filma sudjelovali su brojni poznati glumci i javne osobe: Monika Mihajlović (Edda), Ivan Glowatzky (Ed), Sreten Mokorović, Jasna Palić Picukarić, Barbara Nola, Ivan Đuričić, Tin Rožman, Adalbert Turner, Boris Barberić, Luka Petrušić, Dražen Bratulić, Gordana Džepina, televizijski i radijski voditelj Frano Ridjan te automobilist Juraj Šebalj.

Premijeru i kinodistribuciju filma u Hrvatskoj dodatno je podržao CineStar Channels, najgledaniji regionalni filmski kanali, koji su i službeni medijski pokrovitelji premijere i samog filma.

„Veliku utrku Europe” već danas možete pogledati u kinima diljem Hrvatske u distribuciji Blitz filma, a ulaznice su dostupne na blagajnama i putem službenih web stranica kina.