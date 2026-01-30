U Osijeku je vladala ljubav – ZAKS otvorio novu poslovnicu uz druženje s ambasadoricom brenda Jelenom Rozgom

Svojom prisutnošću Jelena je cijelom događaju udahnula posebnu energiju, a osmijesi, razgovori i zajedničke fotografije dodatno su utkali osjećaj bliskosti i radosti među svim prisutnima

ZAKS, jedan od najprepoznatljivijih domaćih brendova nakita, jučer je svečano otvorio vrata svoje nove poslovnice u Osijeku, Kapucinska 40. Tim je povodom organizirao posebno druženje koji je okupio brojne zaljubljenike u nakit, emocije i lijepe trenutke, a sve u znaku ljubavi, malih gesta koje puno znače i uspomena koje traju cijeli život.

John Pavlish

John Pavlish

John Pavlish

U toploj i inspirativnoj atmosferi, posjetitelji su imali priliku zajedno sa ZAKS-om obilježiti otvorenje nove poslovnice te se družiti s ambasadoricom brenda Jelenom Rozgom. Svojom prisutnošću Jelena je cijelom događaju udahnula posebnu energiju, a osmijesi, razgovori i zajedničke fotografije dodatno su utkali osjećaj bliskosti i radosti među svim prisutnima.

John Pavlish

John Pavlish

John Pavlish

Posebnu pažnju privukao je ZAKS poštanski sandučić – detalj koji je eventu dao snažnu emotivnu dimenziju. Posjetitelji su mogli uzeti razglednicu, napisati osobnu poruku voljenoj osobi i ubaciti je u sandučić, a ZAKS će se pobrinuti da svaka poruka pronađe svoj put. Na taj je način još jednom poslana poruka kako se ljubav ne dijeli samo povodom blagdana, već se živi i njeguje tijekom cijele godine.

John Pavlish

John Pavlish

Dio događanja bio je i photobooth u kojem su se fotografije odmah printale, omogućujući gostima da kući ponesu uspomenu s otvorenja – mali, ali vrijedan podsjetnik na dan ispunjen emocijama, smijehom i zajedništvom.

Otvorenjem nove poslovnice u Osijeku, ZAKS nastavlja graditi blizak odnos sa svojom zajednicom, njegujući vrijednosti ljubavi, povezanosti i trajnih uspomena koje, baš poput nakita, ostaju zauvijek.

Jer ljubav se daruje – i nosi – cijelu godinu.

Marko Mihaljević

Marko Mihaljević

Marko Mihaljević

Marko Mihaljević