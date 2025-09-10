U dm-ovoj inicijativi 2.265 ljudi besplatno pregledalo kožu, 377 upućeno na daljnje preglede

Tijekom tri mjeseca održavanja dm-ove inicijative „Zaštiti se...i uživaj na suncu“u čak 16 gradova diljem Hrvatske. Više odHrvatskog dermatovenerološkog društva

„Mnogi još uvijek ne prepoznaju ozbiljnost promjena na koži koje se mogu razvijati tiho, bez simptoma. Zato su ovakvi pregledi od neprocjenjive važnosti i nastojimo ih učiniti dostupnijima, posebno u sredinama gdje su liste čekanja duge ili postoji manjak dermatologa. Ranim otkrivanjem promjena možemo spriječiti ozbiljne posljedice jer rana dijagnoza spašava živote“, istaknuo je specijalist dermatologije i venerologije Lovre Pedić, dr. med.

Dermatološki pregledi u sklopu trinaestog izdanja inicijative održani su u do sada najvećem broju gradova, a rezultati upućuju na važnost kontinuiranog podizanja svijesti o važnosti prevencije u očuvanju zdravlja. Naime, dermatolozi su zbog promjena na koži na daljnje preglede poslali svaku šestu pregledanu osobu.

„Rezultati pregleda ukazuju na pozitivan utjecaj inicijative, ali i na važnost kontinuiranog skretanja pozornosti na ulogu prevencije u očuvanju zdravlja. U dm-u zdravlje vidimo kao temelj stvaranja boljeg društva, zbog čega uime dm-a želim zahvaliti građanima koji su nam se pridružili ove godine i omogućili nam da napravimo još jedan korak u tom smjeru. Dugogodišnje aktivnosti poput inicijative „Zaštiti se... i uživaj na suncu“ provodimo s ciljem doprinosa kvaliteti života građana te se nadamo da će savjeti koje su dobili od dermatologa potaknuti razvoj trajnih i dobrih navika kada je u pitanju zaštita od sunca“, izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj.

Prekomjerno izlaganje Sunčevu zračenju dovodi do oštećenja kože, što može rezultirati ubrzanim starenjem, nastankom bora, hiperpigmentacijama, kao i oboljenjima kože. Sva oštećenja mogu se spriječiti odgovornim ponašanjem, koje podrazumijeva izbjegavanje sunca od 10 do 17 sati, redovito nanošenje zaštitnih krema s visokom UVB i UVA zaštitom te nošenje prikladne odjeće. Redoviti dermatološki pregledi ključni su za prevenciju, posebno za ljude sa svijetlom puti i očima, osobe koje su tijekom djetinjstva učestalo bile izložene UV zračenju i imale opekline od sunca.

Stručne savjete o zaštiti kože od prvog izdanja inicijative dobilo je više od 20.000 građana, koji su pristupili besplatnim pregledima, a dermatolozi su svake godine u prosjeku više od 10 posto pregledanih uputili na daljnje preglede.