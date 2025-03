Treba vam predah? Ovog proljeća napunite baterije i osvježite Instagram feed

Planirate pametno iskoristiti ovo proljeće, ali vam ponestaje ideja. Ovo je savršeno razdoblje za posjetu novih lokacija, istraživanje neistraženog i bijeg od svakodnevice. Priroda se budi, sve postaje življe i veselije, dani postaju dulji a svjetlost idealna za fotografiranje. U nastavku vam donosimo destinacije koje vrijedi posjetiti ovog proljeća bilo da putujete solo, s prijateljima ili obitelji.

Plitvička jezera – neopisivo lijepa priroda

Ako ste osoba koja uživa u prirodi, ovo je zasigurno pravi izbor za vas. Zvukove krošnje i vodopada zabilježite uz svoj novi Samsung Galaxy S25 pametni telefon. Ako vas smeta žamor drugih posjetitelja, s pomoću novog Audio Eraser alata jednostavno uklonite neželjene zvukove i uživajte u maksimalnoj kvaliteti svog videozapisa, automatski spremljenog na cloud. Zaboravite na dodatne aplikacije za uređivanje sadržaja, jer Samsung radi umjesto vas. S obzirom na to da će vam za obilazak ove destinacije biti potrebno nekoliko sati, ovisno koju rutu ćete izabrati, Samsung Galaxy Watch7 bit će vam idealan prijatelj. Sinkronizirajte ga sa svojim Samsung pametnim telefonom i pratite svoje zdravstveno stanje te otkucaje srca u svakom trenutku aktivnosti uz pomoć Samsung Health aplikacije.

Foto: Shutterstock

Dvorac Trakošćan – ljubav ne prestaje

Jedan od spomenika kulture i baštine, dvorac Trakošćan jedan je od najljepših dvoraca u Hrvatskoj. Priča o nastanku dvorca jedna je od ljepših priča koje ćete čuti, a moći ćete uživati u novoobnovljenoj šetnici za koju će vam trebati oko dva sata. Imat ćete priliku čuti sve o slavnoj obitelji Trakošćan, a Circle to Search with Google vam u datom trenutku može ponuditi odgovor na bilo koje pitanje na koje želite saznati odgovor. Ova značajka omogućuje vam pretraživanje bilo čega na vašem zaslonu i brže dobivanje informacija. Samo zaokružite predmet – uključujući slike, videozapise ili tekst – prstom i odmah ćete dobiti rezultate.

Foto: Shutterstock

Zagreb – dinamična gradska avantura

Ako uživate u dinamičnom okruženju i uvijek ste spremni za akciju, Zagreb je vaš izbor. Mogućnosti su razne, a odluku što obići teško je donijeti. Predivna arhitektura starog Gornjeg grada ili obilazak muzeja, opušteni odmor u jednom od parkova ili pak posjet kultnim kafićima, koju god opciju odaberete nećete pogriješiti. Samsung će vam i u ovoj situaciji biti najbolji prijatelj jer ćete u svakom trenutku dobiti savršene fotografije uz pomoć Galaxy AI Filters značajke koja personalizira filtere prema vašim potrebama i prilagođava se vašem stilu. Uređivati fotografije možete odmah ili naknadno, odluka je na vama. Nova Galaxy S25 serija pametnih telefona nudi i Knox Matrix za zaštitu vaših uređaja, a sigurnosni nadzor je pojednostavljen zahvaljujući intuitivnoj Knox Matrix Dashboard značajki, omogućujući korisnicima lako praćenje sigurnosnog statusa.

Foto: Shutterstock

Šibenik – prizori koji se pamte

Gradovi na moru imaju posebnu čar i svi im se rado vraćamo. Jedan od njih je i Šibenik, grad lavande, mora i dobre hrane. No nije Šibenik samo to jer njegove zidine najbolje opisuju jedan od najstarijih gradova na obali, a jedina morska, ona svetog Nikole od 2017. se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Na ovom izletu imate pregršt aktivnosti poput bicikliranja, ziplinea i brojnih šetnica koje valja obići. Sve to zabilježite uz pomoć ProVisual Engine mehanizma koji je poboljšan snažnim procesorom te vam omogućava snimanje, gledanje i uređivanje za dosad najbolji doživljaj snimanja kamerom.

Foto: Shutterstock

Uz nove Samsung Galaxy uređaje uspomene ostaju još stvarnije, a svakodnevne obaveze jednostavnije. Bilježenje uspomena i povezanost koju tehnologija nudi svakodnevno olakšava život, a obaveze se nikad lakše planiraju. Uživanje u odabranoj destinaciji uz ovu pomoć je zagarantirano. Vaše je samo da se opustite i uživate u svakom trenutku svog idealnog vikenda.