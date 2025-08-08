Tony Cetinski rasprodao pulsku Arenu – u prodaji dodatne ulaznice za travnjak

Tony koncertom u Puli otvara regionalnu turneju i najavljuje večer za pamćenje

Jedan od najpopularnijih i najdugovječnijih pjevača regije, Tony Cetinski, spreman je ponovno zapaliti publiku svojim bezvremenskim hitovima i nevjerojatnom energijom. Njegova nova regionalna turneja započinje 30. kolovoza u veličanstvenoj pulskoj Areni, simbolu grada u kojem je ovaj Rovinjanin rođen, a interes publike premašio je sva očekivanja.

Ulaznice za ovaj koncert rasprodane su u rekordnom roku, no zbog iznimnog interesa i želje da što više obožavatelja uživo doživi ovaj glazbeni spektakl, organizatori su pustili u prodaju dodatni kontingent ulaznica za travnjak. Ovo je jedinstvena prilika za sve koji su ostali bez svojih mjesta da postanu dio nezaboravne glazbene priče pod zvjezdanim nebom Istre.

Tony Cetinski, poznat po svojoj snažnoj interpretaciji, emotivnim baladama i energičnim nastupima, kroz desetljeća karijere izgradio je status jednog od najcjenjenijih glazbenika regije. Njegovi koncerti redovito su rasprodani, a publiku uvijek iznova oduševljava iskrenim pristupom i vrhunskom produkcijom.

Povodom nadolazećeg koncerta, Tony je poručio: “Rovinj je moj dom, ali u Puli sam rođen i divno je da se i ova turneja #samoljubav2025/26 rađa u gradu gdje sam i ja prvi put zakmečio.”

Dodatne ulaznice moguće je kupiti online na www.upad.hr