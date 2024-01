Tony Cetinski – korak ispred svih, glazbenoj industriji otvara vrata budućnosti

Tony Cetinski, jedan od najpopularnijih pjevača na Balkanu, nije samo izuzetan pjevač, glazbenik i izvođač, već i zaljubljenik u nove tehnologije i napredak.

„Uvijek sam težio novim stvarima.“, rekao je hrvatski pjevač koji je kao prvi glazbenik potpisao ugovor s tvrtkom Qvrse, čime je postao pionir na polju spajanja glazbe s novom tehnologijom koja će omogućiti glazbenicima, umjetnicima i brendovima da izraze njihovo stvaralaštvo i podignu ga na višu razinu i dimenziju te time dosegnu i širu publiku.

Od sada će Tonyjevi projekti biti podržani novim izvorima tehnologije. Kao i obično Tony se voli našaliti na svoj račun pa često i sam kreira parodije na svoj račun, a ovoga puta to je učinio upravo kroz virtualnu zabavu. Tako je započela ideja o akciji “Ošišaj Tonija”. Biti će to naravno virtualna avantura u kojoj će se virtualno svi moći zabaviti i ujedno osvajati raznolike nagrade, primjerice kroz odabir najbolje frizure. Sve će to biti samo uvod u promociju novog spota duet pjesme s mladim i perspektivnim Adijem Šoše u pjesmi “Sve ili ništa” autora Amila Loje. Video spot je naravno sniman uz pomoć umjetne inteligencije, ali pod redateljskom palicom Paola Gentilinija. „Veliki mi je izazov suradnja s mladim i kreativnim ljudima. Presretan sam da mogu i ja konstantno učiti i eksperimentirati, kako s novim tehnologijama, tako i s glazbom.“ – pojasnio je Tony Cetinski.

Foto: Promo

"Qvrse je mjesto susreta stvarnog i virtualnog svijeta, gdje mašta nema granica.", opisala je Kaly Kolonič, PR menadžerica Qvrsea. O Cetinskom je dodala i: “Tony je uvijek bio korak ispred svog vremena, pa će njegova pionirska suradnja s Qvrsom sigurno ući u povijest, jer kao prvi glazbenik na Balkanu, a usudila bih se reći i Europi, otvara vrata u budućnost i postavlja trendove, nove prekretnice u svijetu show businessa, s kojima glazbena industrija nikada neće ostati ista. Pametni će ga pratiti u budućnost, skeptici će ostati u prošlosti. Osobno mislim da je prilagodba ključ preživljavanja."

Qvrse je platforma novog doba koja uz pomoć suvremenih tehnologija povezuje kreatore i brendove s njihovim obožavateljima i kupcima, koji mogu otvarati događanja u stvarnom i virtualnom svijetu, pregledavati sadržaje pripremljene samo za njih, a time ne samo da prate, već aktivno sukreiraju priču svog omiljenog brenda.

„Oduševljeni smo što je Tony prihvatio izazov istraživanja novih tehnologija i njihovih mogućnosti za novo umjetničko stvaranje. Postavljajući trendove i korištenje takvog glazbenika, on proširuje mogućnosti kako za umjetnički izričaj, tako i za inovativnost.“, rekli su osnivači platforme Qvrse.io Uroš i Valentina Hrastar.

