Stvorite savršenu atmosferu s tehnologijom koja radi za vas

Blagdansko vrijeme donosi toplinu doma, miris ukusne hrane i druženja s najmilijima, ali i izazove poput pripreme prostora, održavanja čistoće i pronalaska vremena za trenutke opuštanja. Samsung vas ove godine poziva da svoje svakodnevne obaveze prepustite pametnim uređajima koji štede vrijeme i energiju, dok vi uživate u onome što je zaista važno.

Brzo i učinkovito čišćenje

Dok ukrašavate dom i pečete kolače, svakodnevne obaveze poput pranja i spremanja odjeće mogu stvoriti dodatni stres. Samsung perilice i sušilice s naprednim značajkama pomoći će vam da sve obavite brzo i bezbrižno. Samsung perilica rublja s prednjim punjenjem nije samo uređaj – ona je pametni saveznik svakog domaćinstva. Zahvaljujući SmartThings aplikaciji i naprednoj AI Wash tehnologiji, perilica prilagođava pranje potrebama korisnika. Pamti njihove navike, prepoznaje vrste tkanina koje najčešće koriste te preporuča idealne programe pranja. EcoBubble™ tehnologija osigurava učinkovitost čak i pri niskim temperaturama, pretvarajući deterdžent u mjehuriće koji nježno, ali temeljito uklanjaju prljavštinu, pritom čuvajući boje i strukturu tkanina. Uz pouzdani digitalni pretvarač i 20-godišnje jamstvo, možete biti bez brige – ova perilica pruža dugotrajan i besprijekoran rad, dok vi uživate u slobodnom vremenu. Ako tražite uređaje koji štede i vrijeme i energiju, Samsung Bespoke AI™ perilice i sušilice savršen su izbor. Kod sušenja inteligentni senzori koriste umjetnu inteligenciju za praćenje vlažnosti odjeće u stvarnom vremenu, prilagođavajući toplinu težini i razini vlage. Rezultat je preciznije i brže sušenje koje nježno tretira odjeću, smanjujući pritom potrošnju energije.

Uvijek svježi obroci

Nakon blagdanskog čišćenja i uređivanja doma, na red dolazi pripremanje raznih slastica i kolača. Kako bi dugo ostale svježe, tu je Samsung BESPOKE hladnjak, koji nije samo funkcionalan uređaj, već i elegantan dodatak svakom domu. Sa svojim modernim dizajnom i prilagodljivim bojama, lako se uklapa u svaki prostor. Zahvaljujući All-Around Cooling tehnologiji, svaka polica je ravnomjerno ohlađena, što pomaže u očuvanju svježine kolača i drugih namirnica – idealno za duge zimske dane i blagdanske pripreme. Uz pomoć SmartThings aplikacije, možete upravljati postavkama temperature izravno sa svog pametnog telefona, čime optimizirate potrošnju energije i produžujete vijek trajanja hrane. S velikim i praktičnim zamrzivačem, BESPOKE hladnjak nudi dovoljno prostora za sve blagdanske poslastice i unaprijed pripremljena jela, pružajući savršenu kombinaciju stila i funkcionalnosti.

Zasluženi odmor u privatnom kućnom kinu

Samsung televizori donose vrhunsku kvalitetu slike, zvuka i moderan dizajn, pretvarajući vaš dom u privatno kino. Ako ste ljubitelj vrhunske tehnologije i nezaboravnih iskustava gledanja, Samsung je pripremio nešto što će podići kućnu zabavu na sasvim novu razinu. Upoznajte Neo QLED 8K i OLED 4Ktelevizore koji donose nevjerojatnu jasnoću slike, realistične boje i vrhunski zvuk, pretvarajući svaki prostor u savršeno kino iskustvo. Zahvaljujući tehnologijama poput 8K AI Upscaling Pro, AI Motion Enhancer Pro i Real Depth Enhancer Pro, slike postaju još jasnije, prijelazi su glatkiji, a kretanja objekata u blagdanskim filmovima i sportskim događajima potpuno su precizna. Za dodatnu sigurnost, televizori koriste Samsung Knox tehnologiju koja osigurava zaštitu za sve značajke, aplikacije i platforme. Bez obzira koji model odaberete, dobit ćete uređaje s najnaprednijim tehnologijama za još više uživanja uz koje ste uvijek sigurni i povezani. Stoga, ne propustite promociju koja traje do 1. prosinca ili do isteka zaliha! Kupnjom modela QLED, OLED, The Frame, Neo QLED i Neo QLED 8K očekuju vas vrijedni pokloni, a više detalja možete saznati ovdje.