Siječanjsku tmurnost i sivilo, idealno je presjeći obnovom modnih komada i kombinacija, a kada tome pridodamo činjenicu da svoje nove modne poslastice možemo pronaći u Liu Jo kolekcijama i to po popustima do 60 posto, idealno je vrijeme za zaroniti u more opcija i pronaći nešto za sebe.

Vodeći talijanski brend Liu Jo ističe se svojom prepoznatljivom estetikom i modnom vizijom, a upravo modni komadi koje možete pronaći za sebe po popusnim cijenama zaokružit će vaše kombinacije i unijeti u njih dašak elegancije prepoznatljivog talijanskog štiha.

Stoga, započnite svoju modnu avanturu već danas i odaberite za sebe komade u koje se uvijek isplati uložiti, primjerice zanimljiva ženska odijela koja prate svjetski trend širokih hlača i strukiranih sakoa, salonki, čizama ili modnih dodataka koji će upotpuniti svaku kombinaciju. Izuzev modernih krojeva i dizajna, Liu Jo sinonim je i za kvalitetu i upravo to čini ga popularnim brendom kojem se ljubitelji mode uvijek vraćaju. Uz zanimljive uzorke i igru boja svaki outfit može biti pun pogodak.

Liu Jo komadi svojim jedinstvenim identitetom uljepšavaju svaki stajling. Uz prepoznatljiv stil izražen kroz vrhunsku kvalitetu kod kojeg je pozornost posvećena izboru materijala s posebnom pažnjom na detalje brend ostaje vjeran svojoj autentičnoj tradiciji talijanskog stila koja diktira eleganciju, kvalitetu, sofisticiranost i atraktivnost.

Zanimljive modele po popusnim cijenama možete pronaći u Liu Jo trgovinama na sljedećim lokacijama: Arena Zagreb te u Fashion&Friends trgovinama. Također, komade na popustima možete pogledati i putem webshopa Fashionandfriendste na njihovoj aplikaciji.

Foto: Promo

