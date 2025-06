Rovinj, tradicionalna prijestolnica mode i ove će godine biti domaćin poznate revije

Noć zvijezda, mode i kulture u Rovinju okuplja renomirane domaće i međunarodne dizajnere

Rovinj će i ove godine ponovno zablistati kao tradicionalna prijestolnica mode, ljepote i kulture zahvaljujući organizaciji Udruge Hrvatske zvijezde. U subotu, 28. lipnja 2025. s početkom u 21:00 sat, na središnjem gradskom trgu Grada Rovinja, Trgu Maršala Tita, održat će se prestižni modni događaj Noć zvijezda, mode i kulture 2025. Na velikoj pozornici, smještenoj u srcu jednog od najljepših i najnagrađivanijih turističkih odredišta u Hrvatskoj, Rovinj će ponovno potvrditi svoj status istinske mediteranske i tradicionalne prijestolnice mode, ljepote i kulture. Velika zahvala Gradu Rovinju i Turističkoj zajednici Grada Rovinja, čija podrška omogućava da se velika pozornica na glavnom gradskom trgu pretvori u epicentar mode, ljepote i kulture, otvoren za sve posjetitelje.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Renomirani domaći i međunarodni dizajneri, među kojima su BiteMyStyle by Zoran Aragović, Yelena H., Miau Couture by Gorana Nedić, Nikolina Wedding Store, S-hand art silk by Slavica Bezić, Anima M., Högl, Jet Lag, Aksent, Showroom Antonela i Anais moda, predstavit će svoje najnovije kolekcije na ovom spektakularnom događaju, dok će modnu reviju nositi istaknute hrvatske zvijezde, uključujući Kraljice Hrvatske i jedinu Hrvaticu proglašenu najljepšom ženom svijeta, Kraljicom svijeta 1989., našu svima poznatu znanstvenicu, profesoricu i doktoricu Danijele Gračan.

Za frizure će se pobrinuti svima poznati Hair studio Gea, dok će se za šminku pobrinuti stručni tim iBeauty, vlasnice Ive Berišić. Bogate nagrade našim modelima osigurao je renomirani brend Jamieson, najveće farmaceutske kuće Slovenije.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Program će voditi Roberta Ugrin na talijanskom jeziku i Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku, čime će događaj biti dostupan širem spektru publike.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Za kulturno-zabavni dio programa pobrinut će se legendarni Vlado Kalember, karizmatična Lea Mijatović, te talentirana Chriztel Renae Aceveda, poznata po nastupu na inauguraciji predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Josip Čekada, Giordano Cellich

Ulaz na ovaj događaj je besplatan, stoga rezervirajte subotu za ovaj spektakl. Dođite na vrijeme i zauzmite svoje mjesto 28. lipnja 2025. i od 21:00 sat uplovite u modnu luku koja će vas zasigurno oduševiti. Dođite u Rovinj i uživajte u modnom spektaklu!

Josip Čekada, Giordano Cellich

Josip Čekada, Giordano Cellich

Josip Čekada, Giordano Cellich

Josip Čekada, Giordano Cellich

Josip Čekada, Giordano Cellich

Josip Čekada, Giordano Cellich

Josip Čekada, Giordano Cellich