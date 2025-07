Rovinj, prijestolnica mode i kulture - održana je magična 'Noć zvijezda, mode i kulture'

Na prepunom glavnom rovinjskom trgu odvijala se prava modna čarolija, manifestacija 'Noć zvijezda, mode i kulture', koja je pretvorila ovaj istarski grad u epicentar mode, ljepote i kulture

Rovinj je i ove godine tradicionalno bio domaćin najveće modne i kulturne manifestacije. Okupio je poznata imena domaće i međunarodne modne scene, umjetnike, glazbenike i kulturne stvaratelje. Publiku je oduševila modna revija renomiranih dizajnera te nastupi glazbenih izvođača.

Na prepunom glavnom rovinjskom trgu odvijala se prava modna čarolija, manifestacija "Noć zvijezda, mode i kulture", koja je pretvorila ovaj istarski grad u epicentar mode, ljepote i kulture. Rovinj ponovno time potvrđuje svoj status modne i kulturne metropole Mediterana.

Program su vodili Roberta Ugrin na talijanskom jeziku i Davor Garić na hrvatskom i engleskom jeziku, čime je događaj bio dostupan širem spektru publike.

Bogate poklone modelima i zvijezdama estrade, brenda Jamieson, uručio je Žiga Hieng, predsjednik uprave Salus Grupe iz Slovenije.

Rovinjska noć mode i kulture je započela izlaskom u bajkovitim vjenčanicama Nikolina Wedding Store. Reviju je otvorio BiteMyStyle by Zoran Aragović, a pridružili su mu se i dizajneri: Miau Couture by Gorana Nedić, S-hand art silk by Slavica Bezić, Anima M., Högl, Jet Lag, Aksent, Showroom Antonela i Anais moda, a ovu spektakularnu reviju zatvorila je Yelena H.

Za make-up modela pobrinuo se IBeauty studio, vlasnice Ive Berišić, dok je za frizure bio zadužen najpoznatiji frizerski studio u Istri, Hair studio Gea. Uzvanici su uživali u gostoprimstvu i delicijama restorana La Riva.

Kulturno-zabavni dio programa obogatili su nastupi legedarnog Vlade Kalembera, karizmatične Lee Mijatović, te talentirane Chriztel Renae Aceveda.

Ovaj prestižni događaj još jednom je potvrdio status Rovinja kao nezaobilazne destinacije za ljubitelje mode, ljepote i kulture.

