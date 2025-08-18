Moda
13 najljepših traper košulja iz high street ponude jer nikad ne izlaze iz mode

18. kolovoza 2025.
13 najljepših traper košulja iz high street ponude jer nikad ne izlaze iz mode
Arket
Prilagodljiva, praktična i uvijek stilski upečatljiva, košulja od trapera savršeno se uklapa u prijelazno razdoblje i prve hladnije dane. Bilo da biraš klasični kroj, oversized verziju ili model s romantičnim detaljima, traper košulja će bez problema pronaći svoje mjesto u tvojoj jesenskoj garderobi

Traper je materijal koji nikad ne izlazi iz mode, a ove sezone posebnu pažnju privlače košulje od trapera. Ovaj svestrani klasik uvijek se iznova vraća na modnu scenu u novim krojevima i detaljima. Ove jeseni dolaze u raznim nijansama, od klasičnog indigo plavog do izblijedjelog svijetlog trapera, te s elementima koji unose dašak boho estetike ili romantičnog šarma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Polo_Edit (@the_polo_edit)

Traper košulja pravi je prijelazni komad – dovoljno lagana za toplije rujanske dane, a opet pruža potrebnu udobnost i slojevitost kada temperature padnu. Upravo je njezina prilagodljivost ono što je čini neizostavnim dijelom jesenskih kombinacija. U ležernoj varijanti možeš je nositi otkopčanu preko majice ili topa, poput lagane jakne, uz traperice kontrastne nijanse ili pamučne hlače. Za poslovne prilike izvrsno funkcionira u kombinaciji s elegantnim hlačama visokog struka i tankim kožnim remenom, dok će model s volanima ili puf rukavima unijeti dozu ženstvenosti u svakodnevne outfite. Ljubiteljice boho stila mogu posegnuti za oversized krojevima i kombinirati ih s dugim suknjama ili čizmama iznad koljena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Hannah (@gotup_gotdressed)

High street brendovi već su ponudili niz zanimljivih modela – od onih koji prate liniju tijela i naglašavaju struk, do opuštenih krojeva koji podsjećaju na vintage komade iz 70-ih. Traper košulja je i savršena podloga za slojevito odijevanje: možeš je nositi ispod pletenog prsluka, preko dolčevite ili čak vezanu u struku preko haljine.

U nastavku donosimo najljepše modele traper košulja iz aktualne high street ponude, savršenih za prve jesenske kombinacije.

Arket - 89 €

Arket - 89 €

Arket - 69 €

Arket - 89 €

Arket - 79 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 31,99 €
