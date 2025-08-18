13 najljepših traper košulja iz high street ponude jer nikad ne izlaze iz mode

Prilagodljiva, praktična i uvijek stilski upečatljiva, košulja od trapera savršeno se uklapa u prijelazno razdoblje i prve hladnije dane. Bilo da biraš klasični kroj, oversized verziju ili model s romantičnim detaljima, traper košulja će bez problema pronaći svoje mjesto u tvojoj jesenskoj garderobi

Traper je materijal koji nikad ne izlazi iz mode, a ove sezone posebnu pažnju privlače košulje od trapera. Ovaj svestrani klasik uvijek se iznova vraća na modnu scenu u novim krojevima i detaljima. Ove jeseni dolaze u raznim nijansama, od klasičnog indigo plavog do izblijedjelog svijetlog trapera, te s elementima koji unose dašak boho estetike ili romantičnog šarma.

Traper košulja pravi je prijelazni komad – dovoljno lagana za toplije rujanske dane, a opet pruža potrebnu udobnost i slojevitost kada temperature padnu. Upravo je njezina prilagodljivost ono što je čini neizostavnim dijelom jesenskih kombinacija. U ležernoj varijanti možeš je nositi otkopčanu preko majice ili topa, poput lagane jakne, uz traperice kontrastne nijanse ili pamučne hlače. Za poslovne prilike izvrsno funkcionira u kombinaciji s elegantnim hlačama visokog struka i tankim kožnim remenom, dok će model s volanima ili puf rukavima unijeti dozu ženstvenosti u svakodnevne outfite. Ljubiteljice boho stila mogu posegnuti za oversized krojevima i kombinirati ih s dugim suknjama ili čizmama iznad koljena.

High street brendovi već su ponudili niz zanimljivih modela – od onih koji prate liniju tijela i naglašavaju struk, do opuštenih krojeva koji podsjećaju na vintage komade iz 70-ih. Traper košulja je i savršena podloga za slojevito odijevanje: možeš je nositi ispod pletenog prsluka, preko dolčevite ili čak vezanu u struku preko haljine.

U nastavku donosimo najljepše modele traper košulja iz aktualne high street ponude, savršenih za prve jesenske kombinacije.

Arket - 89 €

Arket - 89 €

Arket - 69 €

Arket - 89 €

Arket - 79 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

H&M - 34,99 €

H&M - 39,99 €