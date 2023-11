Zvijezde casina: Priče o najpoznatijim ženskim igračicama

U carstvu casina kojim su povijesno dominirali muškarci, pojedine izvanredne žene prkosile su društvenim normama i upisale su svoja imena u anale povijesti igara na sreću. Ove pionirke ne samo da su pokazale svoje umijeće za stolovima, već su i razbile stereotipe, utirući put budućim generacijama casina. U ovom vam članku Rizk Insider donosi zadivljujuće priče i trajnu ostavštinu nekih od najpoznatijih žena koje su ostavile neizbrisiv trag u svijetu igara na sreću.

Foto: Promo

Alice Ivers Tubbs – Poker Alice

Rođena 1851. godine, Alice Ivers Tubbs, također poznata kao "Poker Alice", pojavila se kao legendarna figura u burnim krajolicima američkog Zapada tijekom kasnog 19. stoljeća. Aliceino putovanje u svijet casina bilo je nekonvencionalno za njezino vrijeme, jer nije samo igrala poker nego je i sama dijelila karte.

Iz rodne Engleske preselila se u Colorado, gdje je upoznala svog prvog muža, Franka Duffielda. Zainteresirao ju je za poker, ali je tragično ubijen nekoliko godina nakon što su se vjenčali, što nju ostavlja mladom udovicom. Nakon tog tragičnog događaja, nastavila je njegovati ljubav prema pokeru i brusiti svoju vještinu igranja. Ivers se proslavila osvajanjem novca na igrama pokera na mjestima poput Silver Cityja u Novom Meksiku, pa čak i radeći u salunu u Coloradu koji je bio u vlasništvu Boba Forda, čovjeka koji je ubio Jesseja Jamesa.

Ivers je bila poznata po razbacivanju svog novca, kao primjerice kad je osvojila veliki iznos u Silver Cityju i potrošila sve u New Yorku. Nakon svih svojih velikih pobjeda otputovala bi u New York i potrošila novac na odjeću. Jako je željela pratiti modne trendove pa je tako kupovala haljine za partije pokera, djelomično kao poslovnu investiciju kako bi odvratila pozornost svojih protivnika, što joj je zasigurno polazilo za rukom.

Zbog njenog šarma i smisla za humor, zavoljeli su je kolege pokeraši pa se vrlo brzo istaknula u igrama pokera s visokim ulozima diljem SAD-a. Aliceina ostavština ne leži samo u njezinoj briljantnoj vještini za pokeraškim stolom, već i u njezinom neumoljivom odbijanju stereotipnih normi, što ju je činilo ženom ispred svog vremena.

Foto: Promo

Barbara Enright – vraća poker na velika vrata

Skačemo u kasno 20. stoljeće do Barbare Enright, žene koja je postala sinonim za izvrsnost u pokeru. Rođena 1949., Enright je ušla u povijest 1995. postavši prva žena koja je stigla do finalnog stola glavnog događaja Svjetskog prvenstva u pokeru (WSOP). Svojim strateškim umijećem i odlučnošću, razbila je „stakleni strop“ za žene u profesionalnom pokeru i otvorila vrata mnogima nakon nje.

Enright je počela igrati poker još kao djevojčica, igrajući remi protiv svog starijeg brata. Počela je igrati u kartaškim sobama tijekom 1970-ih, a često je radila i tri posla odjednom kako bi uzdržavala svoju obitelj. Ubrzo je zarađivala više novca igrajući poker na pola radnog vremena nego na svim svojim poslovima zajedno pa je prestala raditi i počela igrati poker full-time.

Enright je primljena je u Poker Hall of Fame te je tako postala prva žena koja je primljena, a slijedile su je samo Linda Johnson 2011. i Jennifer Harman 2015. godine. Enright je 2008. primljena u Women in Poker Hall of Fame, čime je postala jedina pokerašica koja je bila u sve tri poker dvorane slavnih, uključujući Senior Poker Hall of Fame, World Series of Poker Hall of Fame i Women in Poker Hall of Fame.

Njen utjecaj nadilazi njezina osobna postignuća, a kroz poker karijeru posvetila se zagovaranju veće zastupljenosti žena u svijetu pokera. Kao pionirka i mentorica, nastavlja inspirirati žene da prigrle svoju strast prema pokeru, naglašavajući da vještina ne poznaje rodne granice.

Foto: Promo

Gladys Knight – glazbena ikona sa strašću za blackjackom

Iako je poznata kao "Carica soula", Gladys Knight također je ostavila diskretan, ali zapažen trag u svijetu casina. Osim svoje slavne pjevačke karijere, Knight je strastvena entuzijastica za blackjack a svoju ljubav prema toj igri pokazivala je u raznim casinima diljem svijeta.

Iako nije profesionalka, njena prisutnost na casino sceni dodaje jedinstvenu dimenziju njezinoj karijeri. Njeno povremeno igranje igara s visokim ulozima i strast za blackjackom bacaju svjetlo na različite pozadine pojedinaca koji nalaze užitak i uspjeh u svijetu igara. Susret Gladys Knight s igrama na sreću primjer je širenja dosega casino industrije u različitim područjima zabave.

Priče ovih izvanrednih žena naglašavaju činjenicu da je ovo igra koja nadilazi rodne granice. Od prašnjavih saluna Starog Zapada do blještavih pokeraških turnira modernog doba, ove su žene srušile barijere i preoblikovale narativ žena i igara na sreću.