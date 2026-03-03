Posebni pokloni koji slave Dan žena dolaze iz mirisnog svijeta Atelier Rebula

Kad omiljene kolekcije, Istanbul, Bereket i Green Tea, postanu još privlačnije

Mirisi imaju moć probuditi emocije, prizvati uspomene i pretvoriti svakodnevne trenutke u male rituale uživanja. Njega kože, baš poput parfema koji nosimo, može biti izraz osobnosti, pažnje i ljubavi – prema drugima, ali i prema sebi.

Vođen tom filozofijom, Atelier Rebul već 130 godina spaja bogatu tradiciju i suvremeni pristup parfemskoj umjetnosti, stvarajući proizvode koji nadilaze klasičnu njegu. Inspiriran Istanbulom – gradom susreta kultura, boja i mirisa – brend donosi kolekcije koje pričaju priču o eleganciji, toplini i karakteru. Povodom Dana žena, Atelier Rebul predstavlja posebne poklon setove i mirisne favorite uz atraktivne pogodnosti – kao prijedloge za darivanje žena koje nas inspiriraju, ali i kao podsjetnik da je ponekad najljepši poklon onaj koji darujemo same sebi.

U središtu ponude nalazi se prepoznatljiva Istanbul kolekcija, utjelovljena u elegantnom setu koji spaja Istanbul kolonjsku vodu i Istanbul kremu za ruke. Kolonjska voda otkriva skrivene mirise ovog fascinantnog grada: svjetlucave note bergamota isprepliću se sa začinskim tonovima cimeta, šafrana i klinčića te bogatim cvjetnim i drvenim akordima. Riječ je o upečatljivom, toplom i jedinstvenom mirisu koji ostavlja snažan dojam. Krema za ruke, obogaćena shea maslacem i bademovim uljem, intenzivno hrani i hidratizira kožu, dok arganovo ulje i prirodni tokoferoli pomažu u zaštiti, obnavljanju i očuvanju njezine elastičnosti. Zajedno čine sofisticirani mirisno-njegujući duo – idealan za žene koje vole izražajne, začinske note i dašak luksuza u svakodnevici.

Za one koje preferiraju svježije i prozračnije mirise, tu je Green Tea set koji objedinjuje kolonjsku vodu i kremu za ruke. Svježina zelenog čaja u kombinaciji s biljnim i nježnim cvjetnim notama pruža osjećaj čistoće i prirodne ravnoteže. Krema, obogaćena shea maslacem i bademovim ekstraktom, brzo se upija, nemasne je teksture te ruke čini svilenkasto mekanima, ostavljajući na koži suptilan i ugodan miris. Ovaj skladan spoj njege i svježine savršen je izbor za svakodnevnu eleganciju.

Ritual njege može se dodatno upotpuniti Istanbul gelom za tuširanje i Istanbul tekućim sapunom, dostupnima u prigodnom setu. Gel za tuširanje nježno čisti i omekšava kožu, dok dodatak aloe vere pruža intenzivnu hidrataciju, pretvarajući tuširanje u osjetilno iskustvo. Tekući sapun, inspiriran bogatstvom i toplinom Istanbula, svojim začinskim mirisom i bogatom formulom hrani i vlaži kožu bez isušivanja, čineći ga idealnim za svakodnevnu njegu ruku. Zajedno stvaraju cjelovit mirisni ritual koji unosi toplinu i profinjenost u svaki dom.

Posebno mjesto u ovoj ponudi zauzima Bereket difuzor – mirisna priča o obilju, energiji i blagostanju. U njegovu je srcu šipak, voće koje simbolizira plodnost, snagu i prosperitet, dok se u gornjim notama isprepliću sočni akordi šipka sa svježinom limuna i toplinom cimeta. U srcu mirisa otkrivaju se klinčić, malina i nježna frezija, dok bazu zaokružuju pačuli, magnolija i vanilija. Rezultat je bogat, topao i moćan miris koji prostoru daje karakter i širi osjećaj ugode.

Bilo da se odlučite za poklon koji će razveseliti majku, sestru, prijateljicu, partnericu ili kolegicu – ili želite same sebi pokloniti trenutak pažnje – Atelier Rebul prijedlozi za Dan žena slave ženstvenost kroz miris, njegu i emociju, podsjećajući da je briga o sebi najljepši oblik zahvalnosti.

Popusti na navedene proizvode dostupni su do kraja mjeseca na Atelier Rebul webshopu, stoga je ovo idealna prilika za odabir savršenog poklona ili malog luksuznog rituala za sebe.