Pametni dom: kako SmartThings olakšava svakodnevne obaveze i povezuje obitelj

U užurbanoj svakodnevici svake obitelji, ušteda vremena i jednostavnost postali su najvažniji. Uz jedinstvenu seriju Samsung uređaja, život postaje jednostavniji, a dom učinkovitiji i povezaniji. Bez obzira upravljate li perilicom rublja, sušilicom, hladnjakom, pećnicom ili čak televizorom, sve je na dohvat ruke putem Galaxy Z Flip6 ili bilo kojeg Galaxy pametnog telefona. SmartThings aplikacija donosi potpunu kontrolu nad kućanskim uređajima, uz niz pogodnosti za sve korisnike.

Jutro bez stresa

Jutarnje buđenje radnim danima može biti pravi izazov. No, uz Samsung SmartThings aplikaciju povezanu putem Galaxy Z Flip6 pametnog telefona, jutarnja rutina postaje puno jednostavnija. Zvuk alarma nježno vas budi, a termostat je već automatski zagrijao dom na idealnu temperaturu. Dok se spremate za dan i obavljate jutarnju rutinu, razmišljate o ukusnom i zdravom doručku koji će cijelu obitelj napuniti energijom za sve izazove koji slijede.

Foto: Promo

U međuvremenu, BESPOKE hladnjaksa SpaceMax tehnologijom već ima organizirane i svježe namirnice zahvaljujući All-Around Cooling sustavu. Otvarate vrata hladnjaka i bez problema pronalazite sve što je potrebno za brz i zdrav doručak, sigurni da su namirnice besprijekorno svježe i u najboljem stanju. Osim toga, bezbrižni ste i kad je u pitanju odjeća jer uz perilicu rublja ne brinete o tvrdokornim mrljama sa školskog izleta, zahvaljujući AI Wash tehnologiji koja prepoznaje težinu i razinu zaprljanosti rublja te automatski podešava ciklus pranja. EcoBubble tehnologija osigurava učinkovito pranje čak i na nižim temperaturama, čuvajući boje i tkanine odjeće. Dok djeca uživaju u doručku, Samsung sušilica uz QuickDrive™ tehnologiju obavlja svoj posao, osiguravajući da školska odjeća bude spremna za novi dan.

Foto: Promo

Kuhanje na profesionalnoj razini, bez napora

Kada stignete kući s posla, spremni ste za pripremu ručka. Umjesto da provodite sate u kuhinji, Samsung BESPOKE pećnica čini cijeli proces jednostavnim i brzim. Sa značajkama kao što su Dual Cook Flex tehnologija za kuhanje na različitim temperaturama i AirSous Vide za izvrsno pečenje, priprema hrane postaje učinkovita i bez stresa. Ako želite pripremiti ribu za sebe i pečenu piletinu za djecu, zahvaljujući mogućnosti pripreme dva jela u isto vrijeme na različitim temperaturama, nema čekanja ni kompliciranja. Tako možete posvetiti više vremena obitelji, a zahvaljujući SmartThings aplikaciji, možete s lakoćom provjeriti kako napreduje priprema obroka.

Pametna automatizacija za svaki trenutak dana

Nakon što je ručak gotov, potrebno je na brzinu pospremiti kuhinju. Srećom, uz Samsung BESPOKE Jet Complete usisavač, možete brzo i učinkovito očistiti dom. Njegova snažna usisna snaga do 210 W omogućuje usisavanje bez napora, a sve to bez zamornog razvlačenja kablova. Stan je pospremljen, a vi se možete posvetiti uživanju u slobodnom trenutku uz novu Samsung liniju televizora. Ovi televizori pružaju vrhunsko iskustvo gledanja zahvaljujući naprednoj AI tehnologiji koja optimizira kvalitetu slike i zvuka u stvarnom vremenu, prilagođavajući se uvjetima u domu i osobnim preferencijama. Uz to, Samsung Knox platforma osigurava visoku razinu sigurnosti, štiteći vašu privatnost i omogućavajući sigurno dijeljenje podataka među svim povezanim uređajima.

Foto: Promo

Od buđenja i jutarnjih priprema do večernjeg opuštanja, pametna tehnologija brine o kućanskim zadacima, osiguravajući više slobodnog vremena i manje stresa. S pametnim rješenjima i sigurnosnim značajkama, Samsung uređaji usklađuju se s rasporedom korisnika koji mogu uživati u onome što je najvažnije: zajedničkom vremenu.