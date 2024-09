Ovaj vikend Velika Gorica postaje centar izvrsne hrane i zabave

Velika Gorica će od 27. do 29. rujna, u Parku plemenite općine Turopoljske, ugostiti jedinstveno festivalsko iskustvo koje spaja lokalnu i globalnu kulinarsku scenu uz svakodnevne glazbene poslastice. Ovaj festival zamišljen je kao melting-pot kultura, stvorivši savršeno okruženje za ljubitelje hrane, pića, glazbe i zajedničkog druženja.

The Flying Dish Festival čiji je slogan "The Fun. The Food. Out of This World.", nudi jedinstveno iskustvo koje spaja domaću i internacionalnu kuhinju, a svaki dan festivala upotpunjen je odličnom glazbom, stvarajući savršenu kombinaciju okusa i ritmova.

U ugostiteljskim kućicama posjetitelji će moći kušati kreativna gurmanska jela i raznovrsne specijalitete kao što su sushi ili poznati bao bunsi koje donosi Jellyfish in Space. Dašak Meksika će, na poseban način, predstaviti Cugeraj koji je pripremio specijalne tacose i upario ih s odličnim koktelima na bazi tequile za što bolje iskustvo. Za gurmane koji obožavaju meso tu je Dubrava Food Makers koji će svojim majstorski pripremama i nevjerojatnim kombinacijama okusa impresionirati svakoga, a niti obožavatelji slatkoga neće ostati zakinuti, jer će razne slastice moći pronaći u kućici Jelly Sweets.

Kako nakon raznovrsne i ukusne hrane nitko ne bi ostao žedan, pobrinut će se Spritz House by Aperol i Cocktail House by Pelinova, a među njihovim kreativnim barskim mješavinama svi ljubitelji dobrih koktela uspješno će pronaći nešto za sebe. Glazbeni program festivala također će dodati posebnu čar ovoj kulinarskoj avanturi. Resident DJ Nole održavati će atmosferu funky i feel-good ritmovima svaki dan do 19 sati, dok će live nastupi započeti u 20 sati. U petak će live program otvoriti Duška Brčić-Šušak, subota će biti u znaku Ivana Ljubičića i banda, a nedjelju će obogatiti Laura Sučec, poznata kao Laura koja pjeva.



Budite dio prvog ovakvog festivala u Velikoj Gorici i osjetite zaraznu energiju spoja zabave i hrane. The Flying Dish festival nudi izvrsnu priliku uživanja u raznovrsnim kulinarskim specijalitetima i odličnim glazbenim ritmovima kroz cijeli vikend. Svi posjetitelji će imati priliku doživjeti ovu jedinstvenu kombinaciju okusa i zabave te stvoriti uspomene kojih će se rado sjećati.

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar

Foto: Bojan Zibar